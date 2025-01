Telefoon na twee maanden onder het ijs vandaan gered, en toestel doet het gewoon nog

Woest was ze twee maanden geleden. Haar vader had zijn eigen telefoon verloren en daarom die van zijn dochter mee naar zijn werk genomen. Maar ook die telefoon verloor hij uit het zicht. Althans niet letterlijk, want twee maanden lang schitterde deze onder het ijs.Terwijl de man dus de telefoon van zijn dochter leende, vergat hij deze op een avond op zijn werk. Geen onbelangrijk detail: hij was op dat moment een tijdelijke ijsbaan aan het aanleggen in het Britse Milton Keynes. Precies in de nacht dat hij per ongeluk de telefoon op het metalen frame van de ijsbaan had achtergelaten, stroomde deze vol met ruim 60.000 liter water.Daarop vormde zich zo'n vijf centimeter ijs waarin de telefoon van dochterlief was gewikkeld. Er werd duizenden keren overheen geschaatst. Maar wonder boven wonder: na het opdoeken van de tijdelijke ijsbaan bleek dat de telefoon nog steeds werkte. De directeur van de ijsbaan, Rob Cook, zei destijds dat de telefoon op dat moment niet gered kon worden. Het uitgraven van de telefoon zou namelijk het ijs enorm beschadigen.,,Mijn dochter was dolgelukkig toen ik haar telefoon teruggaf, helemaal werkend”, aldus de opgeluchte vader, die anoniem wilde blijven. ,,Ik had beloofd een nieuwe te regelen als deze het niet zou overleven, maar ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat dit zou gebeuren", aldus de man die zich toch wel een beetje schaamde. ,,Noem het een kerstwonder of misschien gewoon een ongelofelijke techniek.”Het verhaal van de bevroren telefoon werd destijds al door nieuwsorganisaties over de hele wereld gemeld en werd meer dan 10 miljoen keer bekeken op TikTok. De directeur van de ijsbaan zegt erover: ,,We hebben erom kunnen lachen, pret gehad en nu maakt een in ijs ingebedde telefoon een volledige comeback.” Het is overigens niet voor het eerst dat een soortgelijke telefoon een dergelijk koude test doorstaat. Uit onder meer Canada en Rusland kwamen eerder verhalen naar voren dat telefoons ook in bevroren water hadden gelegen en het daarna gewoon weer deden.