Paaseitjes nasi goreng of baklava: Denk dat mensen kokhalzend naar buiten lopen

Nasi goreng, baklava of appelmoes. Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt de smaak tegenwoordig in een paaseitje. Op sociale media zijn de meningen over de nieuwe smaken verdeeld. Waarom bestaan ze überhaupt?



Elk jaar komen er bij snoepwinkel Jamin weer zo’n twintig nieuwe smaken bij, de een nog spraakmakender dan de ander. Wat dit jaar opvalt: de chocolade-eitjes worden gevuld met 'wereldse gerechten', niet per se de bedoeling, zegt directeur Toon van Dijk van Jamin. "Maar het klopt wel."



Bij het bedenken van nieuwe smaken wordt er volgens de directeur gekeken naar wat de mensen in Nederland lekker vinden. "Gebakken banaan is altijd lekker. En nasi goreng is iets dat heel Nederlands is geworden."



Maar volgens de directeur zijn de meningen over het eitje wel verdeeld, ook onder het team dat de smaaktesten uitvoert. "Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je bijzonder wil zijn met wat je verkoopt en dat het smaakt naar wat je belooft."



Wie nog niet overtuigd is van de nieuwe smaken, is retailexpert Paul Moers. "Met alle respect, ik denk niet dat mensen hier interesse in hebben." Volgens Moers komt dat mede doordat de consument traditioneel is. Men zou veelal de standaardsmaken willen.



Innovatief zijn de smaken ieder jaar echter wel. En dat innovatief gelijkstaat aan afwijkende, vernieuwende producten, snapt Moers maar al te goed. "Maar ik vraag me af of het lekker gaat smaken."



Bovendien betwijfelt de retailexpert of de video's van de paaseitjes op onder meer TikTok geen averechts effect hebben. "Ik denk eerder dat er TikTok-video's verschijnen van mensen die al kokhalzend naar buiten lopen."



Op sociale media zijn de mensen ook (nog) niet enthousiast. Onder een TikTok-video waarin iemand het nasi goreng-paaseitje proeft, zijn uiteenlopende reacties te lezen.



Waar de een zegt dat het nasi goreng-paaseitje een 'giga reclamestunt' voor de snoepwinkel is, noemt de ander de smaakcombinatie 'cacaomishandeling'. Maar ook luidt het: "Ik weet niet wat me meer shockeert: de vulling of dat er nu al paaseitjes te koop zijn."



De smaken roepen in ieder geval veel nieuwsgierigheid op.

