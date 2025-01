Gemalen kerstbomen voor koeien

Elk jaar is het voor veel mensen weer de vraag: waar gaat de kerstboom heen? Om te voorkomen dat ze massaal worden gedumpt in de natuur, nemen verschillende gemeenten maatregelen. Zo verzamelden kinderen in Olst-Wijhe gisteren kerstbomen voor vijftig cent per boom. Dat gebeurde eerder ook in Dalfsen. Daar krijgen de kerstbomen ook meteen een eindbestemming.Die eindbestemming is onder andere te vinden op de biologische melkveehouderij van Jan Weijdeman en zijn compagnon Jasper Schutte. Honderden kerstbomen belanden daar tot en met het weekend op een grote hoop. Vervolgens is het wachten tot dinsdag. "Dan gaan we de kerstbomen in een paar uur tijd versnipperen. En dan dient het materiaal als ligbed in onze koeientuin", verklaart Jan Weijdeman.Die koeientuin is een stuk grond naast het weiland waarop de koeien ook in de winter bij droog weer kunnen vertoeven. Normaal gesproken liggen er houtresten van een buurman op, maar na de feestdagen krijgen de koeien een extraatje: gemalen kerstboom. Niet om op te eten dus, maar om op te liggen.Koeien in Dalfsen kunnen straks liggen op een bedje van versnipperde kerstbomenCompagnon Jasper Schutte vertelt dat de kerstbomen zo nog een tweede leven krijgen, weliswaar in versnipperde vorm. "Na afloop gebruiken we de snippers weer als droge bemesting voor op het land", legt hij uit. De koeien hebben volgens hem bovendien extra baat bij hun bedje van kerstbomen. "Omdat het groen materiaal is, zit er nog wat vocht in en dat gaat een beetje broeien. Dat vinden de koeien fijn om op te liggen, omdat het een beetje warmte geeft."De boerderij ontvangt niet alleen bomen vanuit de gemeente Dalfsen. Particulieren kunnen tot en met zaterdag zelf ook nog hun kerstboom inleveren. Ze krijgen in ruil daarvoor korting op enkele vleesproducten uit de boerderijwinkel. Een vrouw die komt aanrijden om haar kerstboom in te leveren, prijst het initiatief. "Anders komt het maar bij het grofvuil. Dit is sowieso een beter doel."