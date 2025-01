Vrouw (47) ligt drie dagen dood in invalidentoilet van restaurant

Een 47-jarige vrouw uit het Engelse Blackpool is, naar nu bekend is geworden, dood gevonden in een invalidentoilet van een restaurant. Volgens haar di

09-01-2025 18:55:48 omabep

Dit zegt best wel veel over dat restaurant. Ik zou er nooit gaan eten. Je moet als bedrijf zorgen dat alles open en schoon is, in dit geval kun je hier niet van op aan.



Ook als je denkt dat het aan het slot ligt, laat je dit geen 3 dagen op zijn beloop, je kunt altijd ineens een invalide te gast krijgen.

