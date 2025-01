Groningse burgemeester beschuldigd van masturberen in auto

Het is volgens Schuiling een misverstand

Koen Schuiling, voormalig burgemeester van Groningen, verschijnt vanmiddag voor de rechter na beschuldigingen van masturberen in zijn auto. Schuiling, die inmiddels is opgestapt, kreeg een boete voor aanstootgevend gedrag in het verkeer, maar vecht deze aan. Hij beweert dat het om een misverstand gaat en dat zijn handelingen te maken hadden met hevige buikpijn.



De zaak leidde tot zijn gedwongen vertrek. Schuiling, die begin september aankondigde vervroegd te stoppen als burgemeester, deed dit naar eigen zeggen omdat hij niet meer de energie had om zijn werk met volle inzet uit te voeren. Volgens bronnen, waaronder het Dagblad van het Noorden, kwam de werkelijke reden echter voort uit druk van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minister Uitermark gaf hem een ultimatum: als hij niet voor oktober zijn vertrek zou aankondigen, zou hij worden geschorst.

Reacties

09-01-2025 08:27:16 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.191

OTindex: 93.859

Het nieuwere nieuws was dat het proces uitgesteld was.

Maar een raar verhaal is het.

Wie heeft hem beschuldigd en waarom en wat is het bewijs?

En waarom is dat strafbaar, hij heeft niemand kwaad gedaan, - al zou het waar zijn?

Het is goed mogelijk dat een of andere vijand hem alleen maar probeert uit de weg te ruimen.

Hetgeen dus gelukt is.



Laatste edit 09-01-2025 08:28

09-01-2025 09:37:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 68.058

OTindex: 28.590

@allone : Er zijn ook berichten dat dit alleen maar de druppel is en dat mijnheer al een paar keer eerder de wacht aangezegd heeft gekregen.

09-01-2025 11:45:53 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.832

OTindex: 19.924

S



"Schuiling speelde een sleutelrol in het opzeggen van het vertrouwen in burgemeester Hans Ouwerkerk (PvdA) door de Groningse gemeenteraad, waarop Ouwerkerk zijn mandaat ter beschikking stelde. @allone : Schuiling (VVD) had in Groningen wel vijanden gemaakt. Het zou dus heel goed waar kunnen zijn wat jij zegt."Schuiling speelde een sleutelrol in het opzeggen van het vertrouwen in burgemeester Hans Ouwerkerk (PvdA) door de Groningse gemeenteraad, waarop Ouwerkerk zijn mandaat ter beschikking stelde.

