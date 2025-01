Kerstboom weggooien? Wat Gent betreft eet je 'm voortaan op

Heb je jouw kerstboom al langs de weg gedumpt? Dom, vindt organisatie Gent Klimaatstad. Wat de Belgische organisatie betreft, kun je die boom prima opeten. Wel zo duurzaam. Maar daar steekt het voedselagentschap (FAVV), de Belgische variant van de NVWA, nu een stokje voor.



De Vlaamse stad is al langer bezig met duurzaamheid, schrijft de krant Het Laatste Nieuws (HLN). Toch was er verbazing toen de tip kwam om dan maar je kerstboom op te peuzelen.



Er zou zelfs een kookboek in de omloop zijn met daarin recepten met dennennaalden. Die zou je bijvoorbeeld goed kunnen gebruiken om boter of saus mee te maken.



Het opeten is mogelijk een stuk duurzamer dan de uitgedroogde boom bij het oud vuil achterlaten, maar de FAVV waarschuwt nu voor de gevaren. Kerstbomen zijn volgens de voedselwaakhond namelijk vaak behandeld met pesticiden – die je dus beter niet kunt eten.



"Kerstbomen zijn helemaal niet bedoeld om in de voedselketen terecht te komen", zegt een woordvoerder van de FAVV tegen omroep VRT. De bomen zijn immers niet bedoeld om te worden gegeten. Daarom worden er geen controles gehouden op het gebruik van pesticiden, wat wel het geval is bij producten die bedoeld zijn om te consumeren.



Bovendien zijn er naaldsoorten die überhaupt niet eetbaar zijn. VRT noemt als voorbeeld de giftige taxusboom. Ook kun je volgens de omroep beter wegblijven van bomen die zijn bespoten met nepsneeuw of brandwerende spray.



De stad Gent heeft inmiddels de 'tip' wat aangescherpt. Zo staat er niet langer 'eet je kerstboom op', maar wordt er geschreven over hoe men in Scandinavië kerstbomen eet.



Er staat nu ook een waarschuwing bij voor pesticiden, die bij het originele bericht ontbrak.

Reacties

08-01-2025 22:00:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.185

OTindex: 93.856

Olifanten aten kerstbomen in een of andere dierentuin. Gaan die nu allemaal dood door pesticidenverfiftiging?

08-01-2025 23:05:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.336

OTindex: 96.329

Nou, het lijkt me best handig. Er zullen genoeg gezinnen zijn die na de dure feestdagen op een houtje moeten bijten!

Lekker takjes knagen!



