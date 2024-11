Bus vol? Dan ga je maar liften, zegt Zeewolde tegen scholieren

Sinds begin deze week moedigt de gemeente mensen, onder wie scholieren, aan om als alternatief voor de bus te gaan liften. Er is ook een speciale liftershalte inclusief bijpassend bordje ingericht in de Polderwijk. Maar ouders zien hun kinderen liever niet instappen bij een wildvreemde.



"Ik zie wel dat de bussen 's ochtends erg vol zitten. Dat het wel echt een gestamp is. Sommige kinderen blijven ook staan, want ja, die passen er gewoon niet in. Dus het is wel handig", reageert een moeder bij Omroep Flevoland. "Maar ik vraag me af of ik mijn eigen kind zou laten meenemen."



Het probleem met de bussen naar Nijkerk en Harderwijk is drieledig. Zoals op zo veel plekken in Nederland vallen regelmatig bussen uit door personeelsgebrek. De bussen die wel komen, zijn vooral tijdens de ochtendspits bomvol. Bovendien rijden buiten de spitstijden nauwelijks bussen naar Nijkerk en Harderwijk.



In al die gevallen is liften een oplossing, schrijft de gemeente op de website. "Het plaatsen van een fysieke paal als liftershalte, maakt de vraag naar een lift voor automobilisten zichtbaar", aldus de gemeente. "Zo bieden we inwoners de mogelijkheid om elkaar een (duurzaam) handje te helpen."



Maar ouders hebben gemengde gevoelens. Dat geldt ook voor GroenLinks in de Provinciale Staten. Burgerstatenlid Lucas Kramer van die partij noemt het "fijn" dat gemeenten met oplossingen komen voor problemen met het openbaar vervoer. Maar een liftershalte is ook riskant voor minderjarigen, zegt Kramer, "juist omdat we niet weten wie de bestuurder van de auto is". Kramer benadrukt dat de provincie in plaats daarvan het openbaar vervoer zou moeten verbeteren, zodat een liftershalte niet nodig is.



Onder het van de week geplaatste liftershalte-bordje heeft de gemeente Zeewolde ook een QR-code aangebracht met tips voor lifters. Daar staat te lezen: "Stap niet in als er meerdere personen in de auto zitten" En "Deel je locatie als je meerijdt".



Maar GroenLinks-politicus Kramer vindt dat onvoldoende. Hij verwacht niet dat scholieren de tips lezen. "Ze willen snel van A naar B. Dat kan gewoon beter met de bus dan door middel van liften."



Een moeder bij de halte heeft een andere oplossing. "In mijn tijd fietste ik vijftien kilometer," vertelt ze. "Ik zou zeggen: lekker meer gaan fietsen."

Reacties

08-11-2024 09:39:48 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.993

OTindex: 23.775

Ja, ik vroeger ook veel gelift. Doe het nog wel eens als ik in Yerseke bij NIOZ of WMR moet zijn. Het is ruim 3 kwartier lopen en OV is sporadisch en stopt ook niet bij die instituten. Ik weet niet of het een goed idee is om schoolkinderen te dwingen om te liften. Zeker niet alleen - ik heb met liften toch ook wel minder betrouwbare chauffeurs meegemaakt. Ik weet niet wat voor die kinderen de fietsafstand is. Als het minder dan 10 kilometer is, dan zou dat geen probleem moeten zijn.

08-11-2024 12:42:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.251

OTindex: 96.058

Misschien is juist voor deze kinderen een correct afgestelde fatbike een oplossing?



Bij een wildvreemde in de auto stappen is vragen om narigheid.

Als kinderen moeten liften zal dat misschien héél enge automobilisten aantrekken, ik moet er niet aan denken!



Laatste edit 08-11-2024 12:47

08-11-2024 16:55:34 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.684

OTindex: 4.895

Ik heb vroeger veel gelift. En uiteraard heb ik zodra ik een auto had ook vaak lifters meegenomen.

Het enige probleem dat ik heb gehad is dat het soms lang duurde voor ik een geschikte lift had.

08-11-2024 17:56:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.956

OTindex: 93.307



Dat vonden we niet eerlijk tegenover de andere lifters maar die gebaarden naar ons dat we maar in moesten stappen. Misschien waren ze blij dat we weer weg waren.

Maar we hebben wel andere problemen gehad, dat we lastig gevallen werden door mannelijke chauffeurs. Ellluk foordeel hep su nadeel! @Grouse : dat probleem heb je als vrouw niet. Ik werd - met een vriendin - afgezet op een plek in Frankrijk waar minstens 30 andere (mannelijke) lifters in de hete zon stonden. We hadden nog geen 5 stappen gedaan of een auto stopte om ons mee te nemen.Dat vonden we niet eerlijk tegenover de andere lifters maar die gebaarden naar ons dat we maar in moesten stappen. Misschien waren ze blij dat we weer weg waren.Maar we hebben wel andere problemen gehad, dat we lastig gevallen werden door mannelijke chauffeurs. Ellluk foordeel hep su nadeel!

