Ophef vanwege opdracht Duitse scholieren: ‘bestrijd de populariteit van de AfD’

Een schoolopdracht waarin Duitse gymnasiumleerlingen een plan moeten ontwikkelen om de groeiende populariteit van de AfD onder jongeren tegen te gaan zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij de radicaal-rechtse partij. De AfD spreekt van ‘politieke indoctrinatie’. Christian Piwarz, de Saksische CDU-minister van Cultuur, vindt de opdracht ‘een methode om reflectie en discussievaardigheden te stimuleren’.



Dat schrijft het Duitse Junge Freiheit. De gymnasiumleerlingen kregen de opdracht tijdens een les maatschappijleer op het Goethe-gymnasium in Sebnitz. De opdracht: analyseer de mogelijke oorzaken van het AfD-stemgedrag en doe suggesties om deze om te buigen.



AfD-parlementariër Romy Penz heeft vragen gesteld aan minister Christian Piwarz over de onafhankelijkheid van het onderwijs.



De minister laat weten dat het ‘een oefening in discussie en reflectie’ is, en geen politieke beïnvloeding.

