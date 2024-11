Koe Wilhelmina krijgt een drieling

Hij moest zich even in de ogen wrijven, melkveehouder Kenn te Riele uit Lettele. Toen hij gisteravond de stal verliet had koe Wilhelmina namelijk twee mooie kalfjes gekregen. Maar vanochtend lag er nóg eentje in het stro. Een drieling dus. En dat komt niet heel vaak voor bij koeien."We hielden haar al wel in de gaten, want we wisten dat er een tweeling zou komen. Ik heb nog geholpen bij het afkalven en alles leek goed. Het waren best twee grote kalveren voor een tweeling. Vanochtend toen ik de koe weer wilde melken en de kalfjes de biest wilde geven, lag er nog een kalfje extra in het strohok. Een drieling, dat hebben wij hier nog nooit meegemaakt."Op biologische melkveehouderij Klein Koerkamp is het de hele ochtend al feest, met gebak en beschuit met muisjes. Het zijn blauwe en roze muisjes, want er zijn twee vaarsjes en een stiertje geboren. Er zijn nog geen namen bedacht, maar de melkveehouder staat open voor suggesties. "Dit nieuws delen we graag, de agrarische sector komt vaak negatief in het nieuws en dit is toch mooi. De koe heet Wilhelmina, dus als het geen Willemien, Willem of weer een Wilhelmina moet worden, mogen mensen suggesties naar ons sturen."Eigenaar Christian Klein Koerkamp kwam meteen vanaf stadsboerderij Heerlijkheid Linde - de locatie waar hij zelf woont en werkt - naar de stal toen collega Kenn hem belde. "Dit wil je toch zien, het is niet uniek dat er een drieling wordt geboren, maar wel heel erg bijzonder. Ik heb het in ieder geval zelf ook nog nooit op de boerderij gehad. Gelukkig gaat het heel goed met moeder-koe. Ze vreet alweer, we houden haar wat extra in de gaten."De kalfjes blijven bij elkaar zolang ze op de boerderij zijn, maar omdat bij een tweeling, of dus hier een drieling, met een stiertje de vaarskalfjes vaak onvruchtbaar zijn, blijven ze niet op de melkveehouderij. "Voorlopig blijven ze hier met zijn drieën in een hok, maar daarna gaan ze inderdaad naar de kalveropfokker."