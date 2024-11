Luchtverfrissers verstoorden C2000-systeem, meldt minister Van Weel

Een bepaald type elektrische luchtverfrisser is recent uit de handel gehaald, omdat het apparaat storingen veroorzaakte in het C2000-communicatiesysteem van de hulpdiensten. Dat heeft minister Van Weel van Justitie gezegd tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De luchtverfrissers, die in het stopcontact worden gestoken, interfereerden met de frequentie van C2000.



De PVV had de minister naar het parlement geroepen vanwege de dwangsom die de Arbeidsinspectie heeft opgelegd aan de politie, omdat het C2000-systeem niet goed functioneert. Er is op te veel plekken in Nederland slechte dekking en ook de voorlichting aan personeel hoe te werken met het systeem laat te wensen over.



Politiemensen en hulpverleners kunnen daardoor in gevaarlijke situaties terechtkomen. De inspectie waarschuwde daar al vaker voor en concludeerde vorige week dat de politie te weinig doet om de problemen op te lossen. Als de politie binnen zestien weken niet alsnog aan de eisen voldoet, int de inspectie 325.000 euro. Als de politie dan nog in gebreke blijft, kan dat bedrag oplopen tot 1 miljoen euro.



In de Tweede Kamer leeft al lang brede onvrede over het gebrekkige communicatiesysteem. Ook Van Weels voorgangers hebben regelmatig uitleg moeten geven over incidenten, waarbij het haperende C2000 een belangrijke rol speelde.



Van Weel neemt naar eigen zeggen het signaal van de Arbeidsinspectie serieus. Hij wil voorkomen dat de dwangsom daadwerkelijk wordt geïnd, door de voorlichting aan gebruikers "in brede zin" te verbeteren. De minister hoopt dat dat genoeg is om de inspectie gunstig te stemmen.



Het op korte termijn verbeteren van de dekking is volgens hem een lastiger verhaal. Er zijn nu naar schatting 65 'witte vlekken' in Nederland.



"Masten bijplaatsen kost tijd", zei hij. En het lost ook niet alles op. Naast de recente problemen door luchtverfrissers is langer bekend dat omvormers van zonnepanelen storingen kunnen veroorzaken. "En er komen steeds nieuwe apparaten bij die storingen kunnen geven."



Ook de dekking in gebouwen blijft een probleem. Daar maken agenten vaak noodgedwongen gebruik van een speciale app op hun mobiele telefoon om verbinding te krijgen met collega's of de meldkamer. Maar dat is een zogeheten 'push-to-talk'-systeem, waardoor ze hun handen niet vrij hebben. Van Weel gaat kijken of die app gebruiksvriendelijker kan worden gemaakt.



Daarnaast wordt er gewerkt aan een opvolger voor C2000, dat nu bijna 25 jaar in gebruik is. Dat nieuwe communicatiesysteem moet veel betrouwbaarder worden dan het huidige. "Al met al heb ik de indruk dat we doen wat we kunnen", aldus Van Weel.

