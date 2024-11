Waarschuwing: deel populaire airfryers bespioneert nietsvermoedende gebruikers

De Britse consumentenorganisatie Which? Waarschuwt dat verschillende populaire airfryers gebruikers bespioneren.



Drie ‘smart airfryers die in het Verenigd Koninkrijk worden verkocht zijn door de organisatie getest. Wat bleek: alle bedrijven vroegen, via hun app toestemming om mee te mogen luisteren met de gesprekken van gebruikers.



Daarnaast bleek uit de analyse dat alle drie de producten – Aigostar, Xiaomi Mi Smart en Cosoro CAF-LI401S – de exacte locatie van hun klanten kenden en om toestemming vroegen om audio op te nemen van de telefoon van de gebruiker.



De merken Aigostar en Xiaomi bleken hun gegevens door te sturen naar servers in China, terwijl dit nergens duidelijk staat aangegeven voor de klant.

Reacties

06-11-2024 14:17:29 allone

Oudgediende







Airfryer? Gebakken lucht?

06-11-2024 15:28:39 Mamsie

Oudgediende







Nou, dan moet iedereen maar zijn patatjes bakken in zijn telefoon als de airfryer zulke bijbaantjes heeft!

06-11-2024 19:38:43 Grouse

Oudgediende







Waarom zou je een airfryer willen die je met internet moet verbinden?

