Dove mug sekst zelden: manier om knokkelkoorts te bestrijden

Onderzoekers van de Universiteit van Californië voerden een onderzoek uit met het muggensoort Aedes aegypti. Dat type kan ziekteverwekkers overbrengen die malaria, dengue (knokkelkoorts), het zikavirus en andere ziekten veroorzaken. De Aedes aegypti verspreidt virussen die jaarlijks ongeveer 400 miljoen mensen infecteren.



Het onderzoeksteam wijst erop dat er grote zorgen zijn omdat het aantal gevallen van dengue toeneemt. Dat is ook in Nederland het geval: in augustus dit jaar bleek dat er toen al bijna evenveel Nederlanders melding hadden gemaakt van knokkelkoorts als in heel 2023. Zij hebben het opgelopen in het buiteland. Alarmeringscentrum Eurocross maakt zich zorgen om de stijgende lijn, want het virus kan levensbedreigend zijn.



Voor het onderzoeksteam uit Amerika was al bekend dat de mug paart in de lucht en mannetjes 'akoestisch jagen'. Ze worden aangetrokken door het geluid dat vrouwtjes maken door vleugelvibraties. De onderzoekers vroegen zich af of gehoorverlies bij dit type mug het voortplantingsgedrag zou beïnvloeden.



Voor de experiment werden muggen in een kooi geplaatst en zowel mannetjes als vrouwtjes doof gemaakt. Door het gedrag van de dove insecten te vergelijken met muggen mét gehoor, constateerde het team dat de dove vrouwtjes wel doorgingen met paren, maar dove mannetjes niet. Het horen van geluid is dus voor muggen-mannetjes nodig om zich voort te planten.



Vrouwelijke muggen verspreiden de ziekten naar mensen. Als zij geen eitjes leggen, kan dat helpen het verspreiden van de ziekten tegen te gaan.

06-11-2024 12:24:56 BatFish

Oudgediende



Hoe krijg je al die mannetjesmuggen dan doof?

06-11-2024 19:37:41 Grouse

Oudgediende



Dan moeten wel alle mannetjes doof gemaakt worden. Anders hebben de overgebleven mannetjes de tijd van hun (korte) leven.

