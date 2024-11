Linkse wethouder: achteruit inparkeren moet verboden worden

De Duitse verkeerswethouder Alke Voß vindt dat achteruit inparkeren verboden moet worden. Volgens haar zou het verbod de verkeersveiligheid aanzienlijk verhogen. Vooral voetgangers en fietsers zijn volgens haar slachtoffer van het achteruit inparkeren. De politica heeft een voorstel ingediend om de parkeerwijze op nieuw aan te leggen parkeerplaatsen en opritteren te verbieden.



Volgens het plan van de Groenen-wethouder in Kiel, moeten nieuwe parkeerplekken zo worden ontworpen dat voertuigen veilig kunnen keren, waardoor ze het terrein altijd voorwaarts kunnen verlaten.



Voß voelt zich gesterkt door cijfers van de politie in de deelstaat Schleswig-Holstein. Zo blijkt dat in 27.2 procent van alle ongelukken in de regio achteruitrijden, afslaan of keren een grote rol speelt.



De kans is groot dat het voorstel wordt aangenomen. De Groenen werken in Kiel sinds 2023 samen met de SPD, waardoor er in het bestuur een stevige, linkse meerderheid is voor deze maatregel.

Reacties

06-11-2024 12:23:26 BatFish

Door de foute kop wordt dit een tendentieus verhaal. Ze wil niet achteruit parkeren verbieden, ze wil afdwingen dat nieuwe parkeerplaatsen zo worden ingericht dat je niet achteruit hoeft te parkeren, maar dat je vooruit in- en uit kunt rijden. Een heel verstandig voorstel dus. De kop suggereert iets heel anders.

06-11-2024 13:00:01 Emmo

Kost wel aardig wat meer ruimte

06-11-2024 13:16:03 Buick

Misschien moet ze haar rijbewijs eens gaanhalen. tegenwoordig met al die hulpjes kan je perfect achteruit inparkeren.

Ook zonder die hulpjes kan je dat.

06-11-2024 13:19:53 Mamsie

Mijn zus is dit voorjaar ook geraakt door een auto die achteruit uit de parkeerplaats kwam. Dat heeft heel lang veel pijn opgeleverd.

06-11-2024 17:05:21 De Paus

S Als je achteruit inparkeren verbiedt, zul je - zolang er niet aan de parkeerplaatsen verandert - altijd voorwaarts moeten inparkeren wat betekent dat je dan achterwaarts moet uitparkeren.

06-11-2024 19:36:21 Grouse

Achteruit rijden is toch een onderdeel van je rijexamen?

O wacht, richting aangeven ook. Zelfs voor BWM-rijders.



