Staphorster jeugd raapt 22.000 kilo eikels bij elkaar

Het was een heerlijke dag en de eikels stroomden weer binnen bij Klaas Slager aan het Geerligsland in Staphorst. De jaarlijkse inzameling leverde 22.000 kilo herfstvruchtjes op. Dat is veel, maar twee jaar geleden was het 54 ton.Klaas Slager zet de Staphorster jeugd elk jaar in de weken voor de herfstvakantie flink aan het werk. Ze mogen eikels inzamelen die Slager op zijn beurt levert aan bedrijven die ze gebruiken als voer in bijvoorbeeld wildparken. De jeugd kruipt graag op de knieën rond, want Slager geeft ze een bedragje per kilo, dit jaar was dat 30 cent.De prijs wisselt altijd en hangt af van de hoeveelheid die moeder natuur produceert. Een goede herfst betekent minder geld, een slechte meer. Ook bij de eikels is de markt leidend. Je raapt dus letterlijk je zakgeld bij elkaar. Daarnaast krijgen de kinderen ook altijd een presentje. Zaterdag een broodtrommel.Zaterdag was het weer inleveren geblazen, de twaalfde editie. Grote drukte en files in de straat. „De herfstvakantie viel laat dit jaar en dus bleek het bewaren van de eikels een probleem”, aldus Slager.De kwaliteit was toch goed. Dat is belangrijk, want met slechte eikels kan Slager niks. Zijn hele familie en veel vrienden helpen jaarlijks mee om de eikelinvasie in goede banen te leiden.22 Ton is veel, maar het is ook wel eens 54 ton geweest. De hoeveelheid eikels hangt erg af van het weer. Dit jaar is het flink nat geweest en dat heeft effect. Vorig jaar was het overigens maar 5000 kilo. De natuur bepaalt het allemaal zelf. Toch presteerde iemand om 550 kilo in te zamelen. Dat betekende 165 euro in het spaarvarken. In grote delen van Staphorst is dan ook geen eikel in het wild meer te vinden.Slager kijkt terug op een prachtige dag. In meerdere opzichten. Het weer was bijna zomers én Slager heeft een medisch moeilijk jaar achter de rug. Toch stond hij er weer om de herfstvruchten te zien binnenkomen. Een mooie dag en een dankbare dag.