Strijd om zwaarste voederbiet barst los in Noord-Holland

Wie heeft de dikste bieten? Dat is de vraag die honderden leden van De Dorstige Biet deze week bezighoudt. Jaarlijks barst de strijd om de zwaarste voederbiet los. Wie gaat er dit jaar met de wereldtitel naar huis?



Om antwoord op te krijgen op die vraag, moeten we nog een week geduld hebben. Maar de eerste stap in de competitie is dit weekend gezet: de rooidag. Dit betekent dat dertien rooiploegen de hele middag de grootste voederbieten uit de grond halen bij alle 520 deelnemers in Noord-Holland.



Zo ook in de straat bij Mariƫtte van den Berg, die vorig jaar maar liefst drie prijzen in ontvangst mocht nemen. Dit jaar heeft ze een nieuw geheim wapen, verklapt ze in de bovenstaande video. "Elke biet heeft zijn eigen parasolletje." Of ze dit jaar ook wint weet ze niet, maar ze heeft goede hoop op een plek in de top 10.



Wanneer de bieten gerooid en gewassen zijn, worden ze in het Noord-Hollandse Schagen verzameld en tot op de komma gewogen in een grote schuur waar ook oprichter Piet Helder aanwezig is. Ooit sloot hij in de kroeg een weddenschap met een andere boer over wie de grootste biet teelde. Wat begon als wedje om een krat bier, is ruim vijftig jaar later uitgegroeid tot een enorm succes.



Wie de felbegeerde prijs mee naar huis mag nemen, wordt volgende week bekend gemaakt tijdens het hoogtepunt van het jaar: het traditionele Bietenbal.

