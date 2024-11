Bioscoopganger woedend door spiegel in toilethokje: Verdorie, waarom hangt die daar?!

De Friese Reina Bosch (54) heeft een klacht ingediend bij bioscoop CineSneek in Sneek vanwege de spiegels die hangen in de toilethokjes. Volgens de inwoonster van Heeg hangen de spiegels er zodat gasten tijdens het doen van hun behoefte ook de reclame kunnen zien die boven de pot hangt.



Ze vertelt aan De Telegraaf: “Elke keer als ik op het toilet zit, word ik boos en denk ik: ‘Verdorie, waarom is die spiegel daar?!’”, zegt ze. “Dan zit ik op het toilet met mijn broek naar beneden en zie ik mezelf. Dat vind ik gewoon heel raar. Ik zit dan niet rustig. Het is onethisch. Ik heb op nog geen andere openbare ruimte meegemaakt dat er spiegels hangen in de toiletruimte zelf.”



Bosch heeft een klacht ingediend bij de bioscoop. “Maar dan krijg ik als antwoord dat ze ‘er nu eenmaal hangen’. Ik vind dat de spiegels echt weg moeten.”



CineSneek is op de hoogte van de klacht en zegt dat bezoekers alleen de bovenkant van hun hoofd zien in de spiegel.

Reacties

04-11-2024 18:17:06 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.234

OTindex: 96.041

Quote:

CineSneek is op de hoogte van de klacht en zegt dat bezoekers alleen de bovenkant van hun hoofd zien in de spiegel.



En welk nut is hiermee gediend? 🤔 En welk nut is hiermee gediend? 🤔

04-11-2024 18:20:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.554

OTindex: 28.564

@Mamsie : Dat vraag ik me al járen af bij het spiegeltje in de zonneklep van auto's.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: