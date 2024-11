Vrijwilligers versieren kerstboom bij mensen thuis

ZWOLLE - Voor mensen die het dit jaar niet lukt om zelf een kerstboom op te zetten – en bij wie ook niemand hiermee kan helpen – houdt ZwolleDoet! vrijdag 13 december de Kerstboomdag. Vrijwilligers komen dan bij mensen langs om de kerstboom op te tuigen, en om zo samen uit te kijken naar kerst. “Want: sámen uitkijken naar kerst is dubbel zo leuk”, vindt ZwolleDoet!.



De Kerstboomdag is er speciaal voor mensen in de gemeente Zwolle die zelfstandig wonen, die dit jaar om welke reden dan ook zelf geen kerstboom kunnen opzetten en die geen mensen om zich heen hebben die kunnen komen helpen.



“Tegen iedereen zeggen we: ben of ken je iemand voor de Kerstboomdag? Meld jezelf of diegene dan aan”, aldus Cynthia Wellinga, coördinator informele zorg bij ZwolleDoet!. “Mensen bij wie een vrijwilliger de boom komt optuigen, moeten natuurlijk thuis zijn op vrijdag 13 december. En alle spullen in huis hebben, dus de versiering én de boom zelf; een kunstboom of een echte spar. Met de vrijwilliger kan diegene meteen een tweede afspraak maken, voor het aftuigen van de boom.”



Wie graag wil dat iemand langskomt om de kerstboom op (en weer af) te tuigen, kan zich aanmelden.

Vul vóór donderdag 5 december het aanmeldformulier in op de website van ZwolleDoet!: www.zwolledoet.nl/aanmelden/kerstboomdag.



Op deze webpagina is ook meer informatie te vinden over de Kerstboomdag. Vragen? Bel ZwolleDoet!: 038 422 5200.



Wie het op- en aftuigen van de kerstboom leuk vindt en dit graag doet voor iemand die dit zelf niet kan, kan zichzelf bij ZwolleDoet! aanmelden als vrijwilliger.



Mail dan vóór zondag 1 december naar info@zwolledoet.nl en vermeld daarin je voornaam, achternaam, telefoonnummer en je eigen wijk of buurt. ZwolleDoet! probeert elke vrijwilliger te koppelen aan iemand die bij hem of haar in de buurt woont.

03-11-2024 19:35:08 Grouse

Kwalijke zaak Eerst versieren en dan aftuigen?

