Vierling geboren in het Radboudumc: Op rij om kindjes aan te pakken

In het Radboudumc in Nijmegen is deze week een vierling geboren. Het ziekenhuis meldt op sociale media dat alles goed is verlopen. Voor de geboorte van de vier kinderen stonden veel medewerkers van het ziekenhuis paraat."Er zijn van die gebeurtenissen die zó zeldzaam zijn en de geboorte van een vierling is daar één van", schrijft het academische ziekenhuis op Instagram.Aan de bevalling moesten meerdere verpleegkundigen te pas komen. "Zo zijn er per baby minstens een arts en een verpleegkundige nodig. Daarnaast zijn er anesthesiemedewerkers, OK-assistenten, een anesthesioloog en een gynaecoloog."Ook qua ruimte in de operatiekamer (OK) moest worden geïmproviseerd en werd de naastgelegen OK omgebouwd naar opvangruimte. Op foto 's van het ziekenhuis is onder meer te zien dat verpleegkundigen op een rij klaarstaan om de kindjes aan te pakken van de gynaecoloog.Op hun OK-muts dragen ze een cijfer, 'zodat duidelijk is welk van de vier kindjes naar wie moet'.