Groningers kregen ruim maand geen gehoor bij bellen 112 via vaste lijn

Groningers die met een vaste lijn 112 wilden bereiken, konden dat mogelijk meer dan een maand lang niet doen. De politie meldt dat de storing van 24 september tot en met 29 oktober duurde.



De storing werd veroorzaakt door een menselijke fout toen het netwerk van KPN een update kreeg. Niet alleen klanten van KPN hadden last van de storing. Ook andere netwerken werden getroffen.



De politie benaderde nadat de storing voorbij was iedereen die het alarmnummer probeerde te bellen maar niemand aan de lijn kreeg. Zij zouden alsnog hulpdiensten bereikt hebben via andere kanalen.



Mensen die de hulpdiensten belden met een mobiel nummer, werden wel gewoon te woord gestaan.

Reacties

02-11-2024 08:26:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.940

OTindex: 93.256



Quote:

De politie benaderde nadat de storing voorbij was iedereen die het alarmnummer probeerde te bellen maar niemand aan de lijn kreeg En die mensen waren ondertussen gestorven?

Beetje mosterd na de maaltijd



02-11-2024 08:32:23 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.530

OTindex: 28.561

Foutjes worden gemaakt. Maar IMHO is het een brevet van onvermogen als het bij zoiets vitaals en maand moet duren voor het is opgelost.

Je zou bijna zeggen dat ze bij KPN een beetje moeite hebben met het vaststellen van de prioriteiten.

