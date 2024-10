Google krijgt boete van 19.059.780.000.000.000.000.000.000.000.000.000 euro

Een Russische claim tegen Google voor het blokkeren van meerdere tv-kanalen op YouTube is naar verluidt opgelopen tot omgerekend ruim 19 quintiljard euro, ofwel een 19 met 33 nullen. De boete stijgt iedere dag, zolang het Amerikaanse bedrijf de kanalen niet deblokkeert.



Dat meldt het Oekraïense medium RBC op basis van betrokkenen. Het Amerikaanse techbedrijf had na een uitspraak van een rechter in 2021 negen maanden de tijd om de blokkade van de Russische tv-zenders op het videoplatform op te heffen. Na die negen maanden gaf de Russische rechtbank YouTube-eigenaar Google een boete van 100.000 roebel per dag, ofwel ruim 950 euro. Dat boetebedrag verdubbelt ook nog eens iedere week. Er zou geen limiet van het totaalbedrag zijn, wat het immense vermeende bedrag zou verklaren.



Het is onwaarschijnlijk dat Google het boetebedrag kan betalen, want het moederbedrijf Alphabet heeft 'slechts' een beurswaarde van ruim 1,9 biljoen euro, ofwel 1900 miljard euro. Het bedrijf zou dus eerst ruim tien quadriljoen keer groter moeten worden, om theoretisch het boetebedrag te kunnen betalen. Voor zover bekend is er op heel de aarde overigens geen 19 quintiljard euro beschikbaar.



De betreffende YouTube-kanalen werden zover bekend geblokkeerd omdat hierop propaganda verspreid zou worden. Tweakers heeft Google om een reactie gevraagd, maar geen antwoord ontvangen voor de publicatie van dit artikel.

Reacties

31-10-2024 19:20:52 Buick

quintiljard

Dat kan niemand uitspreken.

Maar een rare uitspraak om geld te eisen wat er nooit zal komen. Dat kan niemand uitspreken.Maar een rare uitspraak om geld te eisen wat er nooit zal komen.

31-10-2024 19:54:16 allone

En dit was een Russische rechter?

Oekraïens?

31-10-2024 20:07:01 vor0nwe

T S @Buick :

quintiljard

Dat kan niemand uitspreken. QuoteDat kan niemand uitspreken.



Wat is er zo moeilijk aan ‘kwintiljart’?



Dat een woord weinig bekend is wil niet zeggen dat het moeilijk uit te spreken is... Bovendien volgt het het normale stramien van, om beurten, de suffixen -ljoen en -ljard, met de prefixen mi-, bi-, tri-, quadri-, quinti-, sexti-, septi-, octi-, etc...



@Buick :

Maar een rare uitspraak om geld te eisen wat er nooit zal komen. QuoteMaar een rare uitspraak om geld te eisen wat er nooit zal komen.



Sja, het is niet de eerste keer dan een Russich hof een rare uitspraak doet... Wat is er zo moeilijk aan ‘kwintiljart’?Dat een woord weinig bekend is wil niet zeggen dat het moeilijk uit te spreken is... Bovendien volgt het het normale stramien van, om beurten, de suffixen -ljoen en -ljard, met de prefixen mi-, bi-, tri-, quadri-, quinti-, sexti-, septi-, octi-, etc...Sja, het is niet de eerste keer dan een Russich hof een rare uitspraak doet...

31-10-2024 20:08:22 vor0nwe

T S @allone :

En dit was een Russische rechter?

Oekraïens? QuoteEn dit was een Russische rechter?Oekraïens?



Volgens het artikel was dit een Russische rechter. Tweakers heeft het bericht van een Oekraïense site vandaan. Volgens het artikel was dit een Russische rechter. Tweakers heeft het bericht van een Oekraïense site vandaan.

