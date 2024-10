Geen ongeluk, maar korting voor mensen met zwarte kater op Halloween

Volgens de mythe zou een zwarte kat ongeluk brengen. Goed nieuws voor de baasjes van de viervoeters: donderdag brengen ze geluk. De één houdt een horrorfilmavond, de ander versiert zijn huis en een dierenarts in Rhenen laat zwarte katers castreren voor 31 euro. Met een derde van de normale prijs krijgen zij, of eigenlijk hun baasjes, fikse korting.



Als je aan Halloween denkt dan denk je aan heksen en denk je aan heksen dan denk je aan zwarte magie. Dit laatste is waar de zwarte kater ook onder valt, volgens de verhalen. Dierenkliniek Utrechtse Heuvelrug in Rhenen wil de zwarte kat in het zonnetje zetten. Daar is alleen niet iedereen het mee eens: "Het is overwegend christelijk in de buurt en de zwarte kat wordt toch gauw gekoppeld aan zwarte magie. Dit schiet bij sommige christenen in het verkeerde keelgat. Maar goed, we hopen dat er nog wat aanmeldingen bijkomen," aldus dierenarts en initiatiefnemer Peter Klaver.



De relatief nieuwe dierenkliniek in Rhenen probeert op deze manier meer katers gecastreerd te krijgen. "Katers moeten op tijd gecastreerd worden. Zodra hun mannelijkheid tevoorschijn komt, gaan ze veel met elkaar vechten en proberen ze letterlijk hun mannetje te staan. Ze domineren door poezen te bevruchten en hierbij verspreiden ziektes sneller. Door castratie wordt dit voorkomen," vertelt Klaver.



De 31 euro die de ingreep nu kost is gekozen omdat de actie plaatsvindt op 31 oktober. De patiënten betalen alsnog een lichte toeslag, maar dit is niks vergeleken met de 95 euro die de ingreep normaal kost. Het idee is weliswaar niet origineel, maar er zit wel een eigen twist aan. Klaver: "Vorig jaar werd de actie door een andere dierenarts uitgevoerd. De ingreep was hier gratis, waardoor het uit de hand liep. Patiënten konden zich zomaar melden waardoor het chaotisch was. Wij werken met een aanmeldformulier, zo weten we precies hoeveel katers we kunnen verwachten."

