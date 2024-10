Nog geen sneeuw op Japanse berg Fuji, voor het eerst in 130 jaar

Op de berg Fuji in Japan is dit najaar nog geen sneeuw gevallen. Dat is voor het eerst in lange tijd: in de afgelopen 130 jaar was er meestal weken eerder in oktober al sneeuw te zien op de hoogste berg van het land.



Sinds de metingen begonnen in 1894 valt er meestal rond 2 oktober sneeuw op de Fujiberg. Soms werd de berg pas later wit, zoals in 1955 en 2016. In die jaren viel de eerste sneeuw op 26 oktober, zegt meteoroloog Yutaka Katsuta tegen het Franse persbureau AFP.



Japan heeft een van de warmste zomers ooit achter de rug, melden lokale media. Vorig jaar was het ook warm, maar toen viel de eerste sneeuw alsnog op 5 oktober. Nu is de maand oktober warmer dan toen en ligt er nog geen sneeuw.



De uitblijvende sneeuw heeft te maken met de ligging van de zogenoemde 'straalstroom', een krachtige wind die op ongeveer 10 kilometer hoogte waait. Deze wind waait normaal gesproken over Japan en brengt kou mee, maar ligt nu noordelijker. Daardoor is het nu warmer in het land.



De vulkanische Fujiberg, ten zuidwesten van de stad Tokio, is met 3776 meter de hoogste berg van Japan. Ruim 300 jaar geleden barstte de vulkaan voor het laatst uit.



Tussen juli en september vorig jaar beklommen zo'n 220.000 mensen de berg. De populairste klimroute werd volgens de Japanse autoriteiten uiteindelijk te druk. Daarom moeten de bergbeklimmers sinds vorig jaar voor die route betalen

