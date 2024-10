30-10-2024 21:27:07

Geweld in Haïti: volgens BINUH ruim 1.200 doden in drie maandenVolgens het Integrated Office van de Verenigde Naties in Haïti (BINUH) werden van juli tot september 2024 1.223 mensen gedood en 522 anderen gewond als onderdeel van het gewapende bendegeweld in Haïti. Het geeft ook aan dat minstens 170 mensen zijn ontvoerd voor betaling van losgeld. In een rapport dat eind juli 2024 werd gepubliceerd, meldde BINUH dat tussen 1 april en 30 juni 2024 1.379 mensen het slachtoffer waren van moord en verwondingen in het land.