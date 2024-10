Grote Mayastad met 6500 bouwwerken bij toeval ontdekt in Mexico

Op het Mexicaanse schiereiland Yucatán hebben onderzoekers bij toeval een eeuwenoude Mayastad gevonden. De locatie van de stad werd al eerder ontdekt door de Mexiaanse milieudienst, maar die had niet door wat ze precies in kaart hadden gebracht.Antropoloog Luke Auld-Thomas van de Amerikaanse Tulane Universiteit had dat wel. Auld-Thomas ontdekte de foto's van het laseronderzoek van de Mexicaanse milieudienst op internet, op pagina 16 toen hij op Google een zoekterm had ingevoerd.Hij stuitte daar op een foto van een laseronderzoek van de jungle in het oosten van Mexico. De Mexicaanse milieudienst had daar een soort 3D kaart van gemaakt met een speciale technologie, ook wel LiDar genoemd.Auld-Thomas en zijn promotor Marcello Canuto zagen onregelmatigheden op de kaart en nader onderzoek wees uit dat er sprake was van een Mayastad. Het blijkt een stad te zijn geweest met meer dan 6500 bouwwerken.De antropologen hebben de uitkomsten van hun onderzoek gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Antiquity en ze hebben de stad Valeriana gedoopt, naar een nabijgelegen zoetwaterlagune.De Maya-cultuur bestond al voor Christus, maar kende een bloeiperiode tussen 250 en 900 na Christus. In de zestiende eeuw kwam er grotendeels een eind aan deze beschaving, hoewel er vandaag de dag nog steeds Maya's zijn en hun talen nog worden gesproken.In Midden-Amerika wonen naar schatting zo'n zes miljoen afstammelingen van de Maya's. Behalve in Mexico worden er ook geregeld Mayaruïnes gevonden in Guatemala en Honduras.Volgens de antropologen dateert Valeriana uit de klassieke periode van 750 tot 850 na Christus. Ook vertoont de stad "alle klassieke kenmerken" van een Mayahoofdstad. Zo zijn er overdekte pleinen en een centrale weg, tempelpiramides en een veld voor balspellen.Ook liggen er volgens de antropologen huizen verspreid op een heuvel, wat duidt op dichte verstedelijking. Er zouden zo'n 50.000 Maya's hebben gewoond.De onderzoekers zijn nog bezig met het verder onderzoeken van de data. Het is nog niet duidelijk hoe moeilijk de plek te bereiken is. Ook is onduidelijk of delen van de stad in de jungle zichtbaar zijn of dat er delen blootliggen. De vondst is volgens Auld-Thomas het bewijs dat nog veel Mayageschiedenis onontdekt is.