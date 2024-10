Zonne-energie te succesvol: Duitsland draait subsidiekraan dicht

Duitsland gaat de subsidies voor zonne-energie beperken. Door een overaanbod aan groene stroom lopen de kosten voor de overheid te hoog op.



De snelle groei van zonne-energie in Duitsland zorgt ervoor dat de stroomprijs regelmatig negatief wordt op momenten dat het aanbod de vraag overtreft. Dit gebeurt vooral op zonnige dagen. Omdat de overheid producenten een minimale prijs garandeert, moet zij het verschil bijbetalen. Naar schatting kost dit de Duitse overheid dit jaar 20 miljard euro. In 2025 zal dit naar verwachting 18 miljard euro zijn.



Om de kosten te drukken, wil de Duitse overheid de drempel verlagen voor zonne-energieproducenten die hun stroom via de elektriciteitsbeurs moeten verkopen. Dit betekent dat producenten met een capaciteit boven een bepaald niveau geen vaste vergoeding meer van de staat ontvangen.



Concreet betekent dit dat zonnepaneleninstallaties die na 1 januari 2026 worden geĆÆnstalleerd en een capaciteit van meer dan 90 kilowatt hebben, niet langer in aanmerking komen voor subsidies. Deze drempel daalt tot 75 kilowatt tot 1 januari 2027 en daarna tot 25 kilowatt. Momenteel ligt de grens nog op 100 kilowatt.



De plannen kunnen de groei van zonne-energie vertragen, vooral de installatie van zonnepanelen op kleinere commerciƫle daken, aldus de Duitse branchevereniging voor zonne-energie. De branchevereniging benadrukt dat het belangrijk is om de opslagcapaciteit van energie te vergroten.

Het is ook overal en altijd hetzelfde. Eerst moet oedereen om naar iets en als het zover is dan gaat de kassa rinkelen.

Banken zijn hiervan de uitvinder.

Vroeger kon je gratis je overschrijving versturen. Je kreeg zelfs nog rente op je lopende rekening.

Nu betaal je voor het hebben van een rekening en rente is er al helemaal niet meer bij.

Maar nu moet je in Nederland ook al betalen voor de stroom die je opwekt. Daar hebben de energiemaatschappijen iets handigs op gevonden nou de salderingsregeling nog geldt.

Weet je wat? We maken een terugleveringsvergoeding.

