Rellen bij kortingsactie Mediamarkt in centrum Rotterdam, twee aanhoudingen

Een kortingsactie bij de Mediamarkt in het centrum van Rotterdam is vannacht volledig uit de hand gelopen. Er kwamen honderden mensen op de actie af. Er ontstonden opstootjes en de ruiten van de winkel zijn vernield. Twee personen zijn aangehouden.



Het gaat om een 21-jarige man uit Tilburg en een 37-jarige man zonder vaste woon-of verblijfplaats. De Tilburger is aangehouden vanwege het niet luisteren naar politie, de andere man voor het bedreigen van een politiehondengeleider.



Voor de vernielingen zijn nog geen personen aangehouden. Een politiewoordvoerder sluit niet uit dat dat nog gebeurt. "Er is veel vernield. We zijn bezig met het bekijken van de beelden en gaan met het onderzoek door."



Elektronicazaak was, vanwege het 25-jarig bestaan van de Mediamarkt, van plan een actie te houden. Om 00.00 uur zou de winkel in Rotterdam een uur opengaan en zouden klanten 'exclusieve deals' kunnen krijgen. Ook zou een DJ muziek draaien en zouden klanten drank en patat kunnen krijgen.



De elektronicawinkel besloot de actie af te blazen. Nog voordat de deuren opengingen, werd de glazen toegangsdeur vernield. Er werd vuurwerk gegooid en voor de deur stonden ook mensen met 'gezichtsbedekking'.



De woordvoerder beschrijft de vestiging van de Mediamarkt in de Maasstad: "Aan het plein is een glazen wand. Als die opengaat, moeten de bezoekers nog met roltrappen naar boven en dan is er nog een deur. In het portaal is van alles vernield." Op beelden is te zien hoe iemand bijvoorbeeld met een paaltje de glazen deur probeert in te tikken.



Eerder zie een politiewoordvoerder dat de politie niet op de hoogte was van de actie. Dat klopt niet. De gemeente Rotterdam heeft toestemming gegeven voor het feit dat de Mediamarkt op een andere tijd open ging dan normaal. "We hebben met de Mediamarkt een veiligheidsplan gemaakt", aldus de woordvoerder.



Volgens een woordvoerder van de elektronicazaak zijn er twaalf beveiligers ingezet. De politiewoordvoerder: "Als er zo veel gekken op af komen, is dat nooit genoeg."



In een reactie schrijft Mediamarkt dat er 'aanvankelijk alleen maar enthousiaste mensen' waren. 'Maar vlak voor opening om 00.00 uur voegde daar zich een groep mensen aan toe met verkeerde intenties'.



De elektronicazaak zegt te bekijken hoe de actie op korte termijn 'in een andere vorm' kan plaatsvinden.

