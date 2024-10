Boetes voor het overschrijden van de snelheidslimiet in het verkeer kunnen oplopen tot 140.000 dollar in Finland

Bestuurders die de snelheidslimiet in Finland overschrijden, kunnen een boete van ongeveer 140.000 dollar krijgen.

Het boetesysteem in Finland kan bestuurders tot 140.000 dollar beboeten. De bedragen zijn gebaseerd op het jaarlijkse inkomen van elke bestuurder.



Anders Wiklöf ontving een boete van meer dan 130.000 dollar nadat hij met 82 km/u was betrapt op een weg met een limiet van 50 km/u. Het systeem berekent het dagelijkse inkomen, deelt het door twee, en op basis van de overschrijding van de snelheid beslist de overheid hoeveel “dagen” er betaald moeten worden.



De auteurs van de wet hebben de straf zo ontworpen dat deze proportioneel is aan het inkomen van de overtreder, zodat ze hopen dat herhaling van de overtreding wordt verminderd, ongeacht de sociale positie.



Een ondernemer genaamd Reima Kuisla werd betrapt terwijl hij met 105 km/u reed op een weg met een limiet van 80 km/u. Hij moest een boete van 58.000 dollar betalen. Kuisla had dat jaar een inkomen van meer dan 7 miljoen dollar opgegeven.



Ter vergelijking: een burger die ongeveer 53.000 dollar per jaar verdient en dezelfde overtreding begaat als ondernemer Kuisla, hoeft slechts 372 dollar te betalen als boete.



Kuisla klaagde echter over het hoge bedrag van zijn boete op sociale media en kreeg een vermindering van het bedrag.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: