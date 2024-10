Friesland zo trots op mestgeur en trekkergeluiden dat het erfgoed moet worden

Het geluid van trekkers en de geur van verse mest: wie kent het niet? In Friesland hecht men zelfs zoveel waarde aan de elementen die het platteland karakteriseren dat het wordt opgenomen in het nieuwe erfgoedbeleid. "We willen een soort bewustwording creëren van wat er allemaal gebeurt in het dagelijks leven hier in Friesland”, zegt BBB-Statenlid Ursela Lolkema.



In Amsterdam heb je het herkenbare geluid van de tram, in Scheveningen de meeuwen en in Friesland: de geur van mest en het geluid van voorbijrijdende trekkers. En in Friesland zijn ze daar zo aan verknocht dat het nu erfgoed moet worden. BBB-statenlid Ursela Lolkema is in haar nopjes. "Het is voor bewustwording en om dingen te bewaren hoe dingen zijn", licht ze toe. De motie is gister nipt aangenomen in de Provinciale Staten.



Haar motie is ook een beetje een middelvinger naar stedelingen die naar Friesland verhuizen en niets op hebben met de lucht van de mest en andere dingen die typisch bij het platteland horen. "In de stad heb je ook een tram, hier heb je deze geluiden en geuren", vertelt ze.

Reacties

25-10-2024 18:44:00 Desperado

Lid

WMRindex: 68

OTindex: 0

Het blijft dom volk.



26-10-2024 00:20:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.918

OTindex: 93.197

Volgens mij zijn mest en motorgeluiden werelderfgoed en niet typisch Fries.

Waarbij je je afvraagt wat in deze context de betekenis van erfgoed is.



En meeuwen heb je overal, ook in Friesland en in Amsterdam

Volgens mij zijn het de enige vogels die Amsterdam nog heeft; Duiven, meeuwen, ganzen… Oh, en parkieten.

Geen zangvogels iig.



Laatste edit 26-10-2024 00:20

26-10-2024 01:17:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.471

OTindex: 28.554

Quote:

Haar motie is ook een beetje een middelvinger naar stedelingen die naar Friesland verhuizen en niets op hebben met de lucht van de mest en andere dingen die typisch bij het platteland horen. een beetje??? een beetje???

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: