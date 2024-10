Gedetineerde in cel Arnhem mocht niet in het Fries met zijn oma bellen

Een gevangene in Arnhem mocht van bewakers de Friese taal niet spreken in telefoongesprekken met zijn dementerende oma. De gevangenis zou 'geen afspraken met Friese tolken hebben', schrijven lokale media. Kamerleden vragen de minister van Binnenlandse Zaken om opheldering.



Het gaat om een inwoners uit de Friese plaats De Westereen, vlak bij Dokkum, die in Arnhem onder verscherpt toezicht was geplaatst, meldt Omrop Fryslân. Hij zou te lang naar onbekende nummers hebben gebeld, waarna zijn telefoongesprekken in de gaten werden gehouden.



Hij mocht vanuit de gevangenis niet langer gesprekken in het Fries voeren. Een van de mensen die hij in zijn moedertaal wilde bellen, was zijn dementerende beppe (oma).



"Je vraagt ook niet aan een Nederlandstalige gedetineerde om Engels te praten met zijn oma, ook als ze dat beide prima kunnen", zegt D66-Kamerlid Jan Paternotte tegen Omrop Fryslân. "Het Nederlands en Fries zijn gelijkwaardige rijkstalen, dan moet je ze ook zo behandelen."



Het is niet voor het eerst dat gesprekken in het Fries voor ophef zorgen. ING verbood een Friese medewerker van de klantenservice eerder dit jaar om in het Fries met een klant te bellen. Het gesprek kon namelijk worden opgenomen en de mensen die ernaar zouden luisteren, spreken alleen Nederlands en Engels, stelde de bank.



Later paste ING het beleid aan. Friestalige medewerkers mogen nu ook Fries praten met klanten.



Fries en Nederlands zijn de officiële talen in de provincie Fryslân, valt te lezen op de website van de rijksoverheid. "Friese burgers hebben het recht om hun eigen taal (Nederlands of Fries) te gebruiken."

