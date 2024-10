Amsterdam boos om Nike-reclame op viaducten: Ze krijgen de rekening

Stadsdeelbestuurder Jan-Bert Vroege is boos op sportmerk Nike om hun reclames op meerdere viaducten in Amsterdam. Vorig weekend werd de marathon in Amsterdam gelopen, en dus was de timing van de actie niet verrassend. Vroege: "Als we nu niet ingrijpen, hangt de hele stad vol met dit soort slogans."Op verschillende viaducten in Amsterdam zijn meterslange reclameslogans verschenen met onder andere de tekst ‘Hate the first kilometer, love the last’, naast het logo van Nike. Vroege maakte zijn onvrede kenbaar op X: "Grote commerciële schoenenboer beklad illegaal onze bruggen", schreef hij. Hij vermoedt dat Nike betrokken is bij de illegale reclame-uitingen en is van plan hen de schoonmaakkosten te laten betalen.In Nederland is het verboden om zonder vergunning reclame aan te brengen in de openbare ruimte. Dat geldt ook voor graffiti of verf. "Er kan een vergunning worden aangevraagd, maar deze wordt vaak geweigerd," zegt Paul Rosenberg van de Commissie Omgevingskwaliteit, die toezicht houdt op de openbare ruimte in onze hoofdstad.In sommige gevallen worden niet-commerciële kunstwerken wél gedoogd. Dat gebeurt meestal als buurtbewoners er positief op reageren.MSC Cruises misleidde consumenten en moet stoppen met 'groene' reclamesOf Nike de kosten gaat betalen, is nog onzeker. De gemeente krijgt tot op heden geen contact met het bedrijf. Ook RTL Nieuws zocht contact met het modemerk, maar ontving (nog) geen reactie. Maar de reclame heeft zijn effect inmiddels wel gehad. Ze werden geplaatst voordat de marathon in Amsterdam begon en een van de viaducten lag slechts een paar honderd meter van de route af."Maar het is moeilijk te bewijzen, want je moet degene die het aanbrengt op heterdaad betrappen", zegt Vroege. De opdrachtgever is in principe niet aansprakelijk, alleen de persoon die het daadwerkelijk heeft geschilderd.Desalniettemin onderzoekt de gemeente of Nike een boete kan krijgen. "We wachten hun reactie af, maar ze zullen ongetwijfeld zeggen dat ze het niet zelf hebben gedaan," zegt Vroege. "Maar als we nu niet ingrijpen, hangt de stad vol dit soort slogans. We willen daarom een signaal afgeven aan de commerciële sector."Zo goed als gratis reclame zijn deze uitingen. Maar hoeveel bespaart Nike eigenlijk met deze actie? Ter vergelijking: langs de snelweg kost een billboard gemiddeld 2500 euro per maand, terwijl je net buiten het centrum van Amsterdam ongeveer 3500 euro per maand betaalt.De schoonmaakkosten kunnen oplopen tot 900 euro, wat betekent dat Nike aanzienlijk minder kwijt zou zijn met deze ongeoorloofde reclame-uitingen, mochten ze hier verantwoordelijk voor zijn. Maar of Nike de verantwoordelijkheid zal nemen voor de slogans en de schoonmaakkosten op zich zal nemen, is nog maar de vraag.