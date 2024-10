Man (51) schiet vrouwelijke collega dood omdat ze te lang pauze houdt

De 51-jarige Amerikaan die zijn collega achter haar bureau doodschoot, deed dat omdat hij ‘geobsedeerd en boos’ was omdat de vrouw veel te lange pauzes nam. Dat schrijven Amerikaanse media op basis van politiebronnen.



Travis Merrill werd donderdag gearresteerd nadat hij volgens de politie Tamhara Collazo had doodgeschoten achter haar bureau bij het transportbedrijf Allegiance Trucks in Lewisville, Texas.



De politie was – gezien de locatie van het bureau, dat naast het bedrijf gevestigd is – razendsnel ter plaatse. De agenten namen Merrill in hechtenis en pobeerden Collazo’s leven te redden, maar dat mocht niet meer baten.



De schutter vertelde rechercheurs dat ’hij geobsedeerd was door Collazo en steeds bozer werd omdat zij tijdens werkuren ongeoorloofde lange pauzes nam’. De twee zouden ruzie hebben gehad over het feit dat Merrill precies in de gaten hield hoe lang de vrouw pauze nam.



Merrill raakte zó geïrriteerd door het gedrag van Collazo, dat hij wapens aanschafte en er thuis dagenlang mee oefende.



Op de dag van het incident hield het slachtoffer, zoals gewoonlijk, pauze in haar auto. „Toen ze na de lunch weer binnenkwam, volgde hij haar naar haar kantoortje en overviel haar door meerdere keren met het pistool te schieten”, schrijven Amerikaanse media.



De schutter zit op dit moment opgesloten in de Denton County-gevangenis op verdenking van moord.

Reacties

24-10-2024 08:33:17 CeeDee

Senior lid

WMRindex: 242

OTindex: 0

koekoek!

24-10-2024 10:16:00 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.914

OTindex: 93.176

Dit was duidelijk met voorbedachte rade.

Nu afwachten wat zijn volgende obsessie wordt. Te lange pauzes in de gevangenis?

24-10-2024 10:30:05 Minion

Oudgediende



WMRindex: 76

OTindex: 22.364

Opsluiten en vervolgens nooit meer loslaten. Opsluiten en vervolgens nooit meer loslaten.

