Luciano’s geheugen is compleet gewist, in zijn hoofd is het 1980

Luciano D’Adamo wordt in 2019 aangereden op straat in Rome. Hij raakt in coma en als hij wakker wordt is hij ervan overtuigd dat het 1980 is. D’Adamo is 39 jaar van zijn leven kwijt en stelt Italiaanse artsen nu voor een raadsel.



Als de verpleegkundige hem om een telefoonnummer vraagt om door te geven dat hij weer bij kennis is, geeft D’Adamo het nummer van zijn moeder op. In werkelijkheid is zijn moeder al jaren geleden overleden.



Voor Luciano d’Adamo is het 1980, hij is 24 jaar en bijna thuis van zijn werk als hij wordt aangereden. Dat hij inmiddels al decennia getrouwd is met dat 19-jarige meisje, dat hij opa is, dat zijn geliefde AS Roma twee keer landskampioen is geworden en het nationale voetbalelftal twee keer wereldkampioen, hij weet het niet.



Hij heeft geen idee wie Francesco Totti is of Silvio Berlusconi, laat staan een euro of een mobiele telefoon. ,,Ik weet nog dat we met de auto naar huis reden en op een scherm de kaart van Rome te zien was en een stem die zei: over 100 meter rechtsaf slaan”, vertelt D’Adamo verbaasd aan de lokale Romeinse krant Il Messaggero.



Luciano d’Adamo is door de klap tegen zijn hoofd 39 jaar van zijn leven kwijt, alle herinneringen aan die tijd zijn compleet gewist. ,,Een zeer bijzonder geval van geheugenverlies”, zegt Davide Quaranta, neuroloog van het Gemelli Ziekenhuis in Rome. ,,Het kan voorkomen dat mensen na hoofdletsel geen herinneringen meer hebben aan de weken of zelfs maanden voorafgaand aan een ongeluk. Maar dit is wel heel erg ongewoon.”



De schok voor D’Adamo zelf was groot toen hij zichzelf in de badkamer van het ziekenhuis in de spiegel zag. Het is dus allemaal echt waar, dacht hij. Die grijze man in de spiegel dat was hijzelf, en die grijze mevrouw bij het ziekenhuisbed was daadwerkelijk zijn vrouw.



Zijn familieleden en vrienden hebben geprobeerd om aan de hand van foto’s het geheugen van D’Adamo weer tot leven te wekken, maar tevergeefs. ,,Ik heb alles opnieuw moeten leren en mensen opnieuw moeten leren kennen.” Inclusief zijn vrouw. Met hulp van een psycholoog proberen ze een relatie te reconstrueren die weer vanaf nul moet beginnen.

Reacties

23-10-2024 16:27:07 Grouse

Oudgediende



WMRindex: 5.656

OTindex: 4.891

Quote:

,,Ik weet nog dat we met de auto naar huis reden en op een scherm de kaart van Rome te zien was en een stem die zei: over 100 meter rechtsaf slaan”, vertelt D’Adamo verbaasd aan de lokale Romeinse krant Il Messaggero.

In 1980?

Daar klopt niks van.

Raar verhaal. In 1980?Daar klopt niks van.Raar verhaal.

23-10-2024 16:52:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 67.451

OTindex: 28.552

@Grouse :

Raar verhaal. QuoteRaar verhaal. Welkom op WMR

23-10-2024 17:08:10 Minion

Oudgediende



WMRindex: 72

OTindex: 22.360

Was vorige week bij Eva. Het zal je maar gebeuren

