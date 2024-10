Man met machinegeweer blijkt 19-jarige met paraplu

Agenten met kogelwerende vesten en een politiehelikopter die rondcirkelde; de omgeving van de Lidl in Oldenzaal had dinsdagmiddag korte tijd iets weg van de set van een actiefilm. Dat gebeurde na een melding over een man met een machinegeweer. Maar de politie vond in de omgeving alleen een 19-jarige man met een paraplu.Het was dan wel een bijzondere paraplu, met een handvat in de vorm van een samoeraizwaard. Omdat er een hengsel aan zit die je over je schouder kunt doen, is de paraplu mogelijk aangezien voor een machinegeweer. Voorbeeld Al is dat laatste niet zeker. Wel duidelijk is dat de 19-jarige man niets verkeerd heeft gedaan.Na de melding over een man met een machinegeweer gingen het gemeentehuis, een middelbare school, een basisschool en de Lidl dicht. Niemand die binnen was, mocht naar buiten.Ongeveer dertig mensen, waaronder leerlingen van de Twents Carmel College aan de Postkampstraat, moesten anderhalf uur in de Lidl blijven. De politie wilde voorkomen dat de gewapende persoon naar binnen kon gaan om mogelijk een overval te plegen.De klanten werden opgevangen door medewerkers van de Lidl en kregen mandarijnen en snoep. Na een laatste check mochten ze de winkel weer verlaten.De ‘verdachte’, die dus niets verkeerd heeft gedaan, werd om 13.48 uur door de politie gelokaliseerd.