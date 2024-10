Contant geld noodzakelijk op BRICS-top in Rusland

De BRICS-top, die deze week plaatsvindt in Kazan, Rusland, verloopt anders dan gebruikelijk. Deelnemers worden namelijk dringend verzocht om contant geld mee te nemen.



De organisatie van de top waarschuwt bezoekers dat zij hun Visa of Mastercard, uitgegeven buiten Rusland, niet kunnen gebruiken voor betalingen of geldopnames. UnionPay-kaarten worden wel geaccepteerd, maar met beperkingen.



Rusland adviseert deelnemers daarom om dollars of euro’s mee te nemen. Dit zijn de enige valuta die “vrijwel overal in Rusland kunnen worden ingewisseld voor roebels”, aldus de organisatie. Ook wordt het gebruik van de Russische Mir-bankpas aangeraden.



Deze situatie is opmerkelijk, aangezien Rusland de dollar en euro eerder bestempelde als “giftige” valuta na de sancties die het Westen oplegde vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland probeert de economische impact van deze sancties te verminderen door zich te richten op “vriendelijke” valuta, zoals de Chinese yuan.



Het Mir-betaalsysteem werd ooit gepresenteerd als een Russisch alternatief voor Visa en Mastercard. Deze ambitie is echter grotendeels mislukt, omdat zelfs bondgenoten van Moskou zich van Mir hebben afgekeerd nadat de Verenigde Staten sancties oplegden.



De oproep om contant geld mee te nemen onderstreept de gevolgen van de westerse sancties voor Rusland en de beperkte internationale acceptatie van de Russische Mir-bankpas.

Reacties

23-10-2024 10:14:14 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.207

OTindex: 95.979

Een leuk verhaaltje. Maar het zou nog leuker zijn als er even in uitgelegd werd wat een BRICS-top is.

23-10-2024 10:30:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.910

OTindex: 93.164



Waarschijnlijk is het gewoon niet ideaal om naar Rusland te reizen



Laatste edit 23-10-2024 10:30 Om met een heleboel contant geld op reis te gaan lijkt me ook niet ideaal.Waarschijnlijk is het gewoon niet ideaal om naar Rusland te reizen

23-10-2024 10:35:18 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.968

OTindex: 23.699

@Mamsie : Een associatie van landen die een aantal jaar geleven als opkomende economieën werden gezien: BRICS staat voor Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, maar er zijn nog wat landen die er lid van zijn (Iran, de Verenigde Arabische Emiraten, Ethiopië). Gezien de veranderingen in de wereld is het eigenlijk al wat achterhaald. Er worden wel landen aan toegevoegd, maar er worden geen landen uitgegooid die aan het afbrikkelen zijn.

23-10-2024 12:28:21 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.207

OTindex: 95.979

@omabep : Ik kijk niet meer naar Lubach. Zijn grappen zijn wel leuk maar hemzelf vind ik super-irritant en schreeuwerig.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: