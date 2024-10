Grolsch verdunt bier in Groot-Brittannië om minder belasting te hoeven betalen

Grolsch heeft het alcoholpercentage in het bier dat het naar Groot-Brittannië exporteert, verlaagd. De pils heeft in Engeland nu een alcoholpercentage van 3,4, eerder was het 4 procent. Door het bier te 'verdunnen', waardoor er minder alcohol in zit, hoeft de bierbrouwer minder belasting te betalen. Volgens Sky News scheelt het de Enschedese bierbrouwer ruim één euro per vier blikken alcohol.

Grolsch Premium Pilsner, zoals het bier officieel heet, heeft in Nederland en veel andere delen van Europa een alcoholpercentage van 5. Dat percentage lag in het Verenigd Koninkrijk al lager; op 4 procent.

De hoeveelheid alcohol is nu verder verlaagd, vanwege de hogere belastingen op alcohol (accijnzen) die vorig jaar door de Britse regering werden aangekondigd. Volgens Sky News bespaart Grolsch een pond aan belasting voor elke vier verkochte blikken. Omgerekend is dat zo'n 1,20 euro.



De winst van Grolsch daalde vorig jaar fors: met 63 procent. De Enschedese bierbrouwerij maakte 8,2 miljoen euro winst, tegenover ruim 22 miljoen euro in 2022. De biermarkt is volgens topvrouw EmiIy Pittman aan het veranderen. Bovendien valt de verkoop van Grolsch-bier aan de Britten tegen.

"Na uitgebreid onderzoek hebben we besloten Grolsch te herformuleren naar een nieuw alcoholpercentage van 3,4, dat eerder dit jaar op de markt kwam," zegt een woordvoerster van Grolsch-eigenaar Asahi tegen het Engelse tijdschrift The Grocer. "We zijn ervan overtuigd dat dit nog steeds een uitstekend premium bier oplevert dat aantrekkelijk zal zijn voor een breed scala aan consumenten."

Reacties

Nou ja, als de smaakbeleving hetzelfde blijft, is het misschien wel een goede ontwikkeling.

En of die Engelsen het verschil merken? Geef ze eens ongelijkEn of die Engelsen het verschil merken?

British Grolsch beer is like having sex in a canoe. It's fucking close to water.

