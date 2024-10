Toeschouwer gooit vuurwerk op veld, voetballer zwaargewond

De Belgische amateurvoetballer Fabio is zwaargewond geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club KSCT Menen. Er werd vuurwerk op het veld gegooid door een toeschouwer. Fabio dacht dat het een rookbom was, maar het bleek een Cobra te zijn, zwaar illegaal vuurwerk dat zowel in Nederland als in België verboden is. Hij is één vinger volledig verloren en heeft zware verwondingen aan twee andere vingers en zijn been.

Reacties

22-10-2024 13:08:55 Mamsie

Oudgediende



Ik hoop dat die toeschouwer gepakt is en behoorlijk zwaar gestraft wordt. Het lijkt me een poging tot moord en het is is feite zware mishandeling.

