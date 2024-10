Britney Spears trouwt met zichzelf

Hoewel de scheiding met Sam Asghari nog niet officieel is afgerond, heeft Britney Spears haar trouwjurk opnieuw aangetrokken – dit keer om met zichzelf te trouwen. In een opvallende video op Instagram deelt de popster haar symbolische 'huwelijk' en poseert ze in een witte jurk met sluier.



"De dag dat ik met mezelf trouwde. Misschien gênant of stom, maar het is de beste beslissing die ik ooit heb genomen," schrijft Britney onder de video. De reacties heeft ze uitgezet, maar de boodschap is duidelijk: na drie mislukte huwelijken kiest ze nu voor zichzelf.



De zangeres heeft in totaal drie keer voor het altaar gestaan. In 2004 trouwde ze kort met jeugdvriend Jason Alexander, een huwelijk dat na 55 uur werd geannuleerd. Later dat jaar volgde haar huwelijk met danser Kevin Federline, dat duurde tot 2007. Haar meest recente huwelijk met model Sam Asghari begon in 2022 en liep in augustus 2023 op de klippen. Sam vroeg de scheiding aan vanwege 'onverzoenlijke verschillen'. Die scheiding is nu bijna rond.

21-10-2024 21:04:55 allone

Variatie op Narcissus?!

Maar wel verstandig, om voor jezelf te kiezen.

21-10-2024 21:11:52 Emmo

@allone :

Maar wel verstandig, om voor jezelf te kiezen. Oud nieuws. Koot en Bie hebben dat járen geleden al uitgevonden

