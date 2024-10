Vrouw (72) dagenlang vermist in bos, wordt gevonden naast overleden echtgenoot (82)

De autoriteiten in de Amerikaanse staat Maine hebben onlangs een vrouw gered die samen met haar man en hun hond vier dagen lang vermist was in een bos

Reacties

21-10-2024 17:35:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 51.903

OTindex: 93.140

Wat een eenzame dood voor die man.

Waarom had ze 200 meter gelopen?

Die vier dagen moeten een eeuwigheid geleken hebben.

Als die hond bij die man was gaan liggen, had die het dan overleefd? Of alle drie samen?!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: