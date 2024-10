Bizarre dood: Italiaanse surfster (36) gespietst door zwaardvis

De Italiaanse surfster Giullia Manfrini is afgelopen weekend tragisch om het leven gekomen na een ongelukkige ontmoeting met een zwaardvis. De 36-jarige vrouw uit Turijn was aan het surfen voor de kust van het Indonesische eiland Masokut toen het agressieve dier plots uit het water sprong en haar borstkas doorboorde.

Manfrini kon nog levend uit het water worden gehaald, maar ondanks alle inspanningen van de hulpdiensten overleed ze later in het ziekenhuis. Haar verwondingen bleken te ernstig: ze had een steekwond van maar liefst vijf centimeter diep.



De onfortuinlijke Italiaanse studeerde ooit rechten, maar verruilde de toga voor een snowboard en ging lesgeven in de bergen. Later vond ze haar ware passie op het water en specialiseerde zich in surfen. Ze werkte vooral aan de Portugese kust. Haar trip naar Indonesiƫ was een kort uitstapje naar een geliefde surfspot, niet wetende dat het haar laatste zou zijn.

Zwaardvissen staan niet bekend om aanvallen op mensen. Toch is het geen lieverdje: deze vissoort, die tot wel 4,5 meter lang kan worden en 600 kilo kan wegen, spietst zijn prooi zonder pardon. Af en toe rammen ze zelfs bootjes, waarschijnlijk omdat ze die aanzien voor een groot stuk zwemmend voedsel. Maar aanvallen op mensen? Die komen zelden voor.



Mocht je nu zenuwachtig worden bij het idee van een dagje strand aan onze eigen Noordzee: geen zorgen. Hier hoef je niet bang te zijn voor een zwaardvis-aanval. De afgelopen honderd jaar is de vis hooguit een paar keer gesignaleerd langs onze kust.

21-10-2024 15:06:11 BatFish









Quote:

Wat een debiele onzin! Weer eens een journalist die wat verzint zonder bronnen te checken. Een zwaardvis gebruikt zijn zwaard niet om zijn prooi te spietsen. Er is een heel goede reden waarom dat zo is: hij heeft geen handjes om zijn prooi dan weer van zijn snuit af te krijgen en het zijn open water beesten, dus er is ook niet altijd een handige rots in de buurt. De preciese functie van het zwaard is nog steeds een beetje duister, maar er zijn in elk geval twee functies bekend. Ten eerste gebruikt hij dit als een knots - om zijwaarts mee te meppen. Vooral om dichte scholen vis op te breken en zo individuen makkelijk te kunnen grijpen. Ten tweede heeft het vermoedelijk een functie voor het genereren van microturbulentie (zeer kleine werveltjes, vlak bij het lichaam) die samen met een klier aan de basis van het zwaard die een olie-achtige substantie afscheidt, voor weerstandsvermindering zorgt. Zwaardvissen zijn supersnelle zwemmers, ze kunnen meer dan 60 km/uur halen onder water. Maar ze spietsen geen prooi aan hun zwaard.

21-10-2024 15:47:09 allone











Maar wat is dan de reden dat hij deze vrouw gespietst heeft? Terwijl ze niet eens in het water was?! @BatFish : gelukkig hebben we hier wel mensen die er wat van weten

21-10-2024 16:32:15 Emmo









@allone : Noodlottig ongeval is volgens mij de meest waarschijnlijke verklaring. Zoals @BatFish : al aangeeft, dat zwaard is er niet voor om te spietsen.



