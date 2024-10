Afscheidsknuffel voor de vlucht? Op deze luchthaven mag die maximaal 3 minuten duren

De Dunedin-luchthaven in Nieuw-Zeeland heeft wat stof doen opwaaien met haar nieuwe beleid. Afscheid nemen van je geliefden kent er nu een tijdslimiet

Dat is iig duidelijker dan dat:“Kiss and fly - 5 minutes free”Mag je 5 Minuten gratis vliegen en word je dan uit het vliegtuig gegooid?

21-10-2024 14:09:41

De communicatie is misschien wat lomp, maar dat er een tijdslimiet zit op een superdrukke uitstapplek die alleen bedoeld is om uit te stappen, koffers uit de auto te pakken en even een afscheidsknuffel te geven, vind ik niet raar. Daar moet je duidelijk niet minutenlang blijven hangen. Als er andere parkeerplekken zijn moet je niet gaan lopen mauwen dat je op en afscheidsknuffel geen tijdlimiet mag zetten.