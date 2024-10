Heel Cuba zit zonder stroom na uitvallen van elektriciteitscentrale

Heel Cuba zit zonder stroom. Volgens het Cubaanse ministerie van Energie viel het stroomnet uit, nadat een van de grootste elektriciteitscentrales ermee was opgehouden. De Cubaanse president Díaz-Canel zegt dat de overheid "niet zal rusten tot het hersteld is".



Eerder vandaag had de regering al vergaande maatregelen aangekondigd in een laatste poging om het stroomnet in stand te houden. Alle scholen en niet-essentiële industrieën moeten tot maandag gesloten blijven, besloot de regering. Na het uitvallen van de elektriciteitscentrale om 11.00 uur (lokale tijd) kwam de bevolking alsnog zonder stroom te zitten.



Het land kampt al jaren met een energiecrisis, die volgens Cubaanse functionarissen een nieuw dieptepunt heeft bereikt door een samenloop van omstandigheden. Autoriteiten wijzen onder meer op de Amerikaanse sancties en de orkanen die onlangs over het eiland trokken.



Daarbij is het elektriciteitsnet erg verouderd. De afgelopen dagen zaten miljoenen Cubanen al meermaals urenlang in het donker doordat delen van het stroomnet waren uitgevallen.



De Verenigde Staten voerden de belangrijkste sancties tegen het eiland in tijdens de Cubacrisis van 1962, in de Koude Oorlog. Toen Obama president was werden er stappen gezet om het handelsembargo op te heffen, maar president Trump draaide die maatregelen terug.



In november 2023 stemde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor het opheffen van de Amerikaanse blokkade van Cuba. 187 landen stemden voor, alleen de Verenigde Staten en Israël stemden tegen. De resolutie van de VN is niet bindend en de VS gaf er geen gehoor aan.



Cuba is voor brandstof voornamelijk afhankelijk van olie uit Rusland, Venezuela en Mexico. Die landen hadden de olieleveringen aan Cuba de afgelopen jaren om verschillende redenen al aanzienlijk verminderd. Door extreem weer konden olietankers het eiland de afgelopen weken bijna helemaal niet meer bereiken.



De Cubaanse autoriteiten stellen dat de situatie de komende dagen zal verbeteren, omdat gunstige weersomstandigheden het mogelijk zullen maken voor schepen om weer brandstof te leveren aan het eiland.

Dat is het nadeel van op een eiland wonen

En het is niet de eerste keer dat het prutweer is daar. Het is wel eens erger geweest. Als je niet voldoende reservebrandstof aanhoud ben je erg dom bezig. @allone : Cuba is best een groot eiland. Als dat compleet zonder prik komt te zitten door uitval van één centrale is er iets grofstoffelijk mis met de organisatie en de uitvoering. Er zijn meerdere havens. Als er één niet kan draaien door slecht weer zijn er nog meerdere alternatieven. Evenzo met de centrales.En het is niet de eerste keer dat het prutweer is daar. Het is wel eens erger geweest. Als je niet voldoende reservebrandstof aanhoud ben je erg dom bezig.

Ik vind het vooral erg voor die mensen dat zij niet op hun wmr kunnen .

