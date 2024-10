Hond blijft buiten de lift en wordt opgehangen: 'Gebruik altijd een korte lijn'

Na een tragisch ongeval met een Amerikaanse bulldog in Doetinchem vorige week waarschuwt het Liftinstituut: let goed op als je een hond meeneemt in de lift. De hond bleef achter, terwijl het baasje al in de lift stond. Omdat de hond nog vastzat aan de lijn werd het dier opgehangen en stikte het. "Camera ziet de riem niet."



Volgens een bericht van Omroep Gelderland wilde een jonge vrouw de lift instappen met haar hond, toen de liftdeuren plotseling dichtgingen. De hond stond echter nog buiten. Op het moment dat de lift begon te stijgen, werd de hond meegetrokken. Een poging de hond te reanimeren mocht niet baten.

Het komt volgens het Liftinstituut helaas vaker voor dat honden achterblijven terwijl het baasje al in de lift zit. "In de lift zit een camera die ervoor zorgt dat de lift opengaat wanneer je door de deur loopt", zegt John van Vliet van het Liftinstituut tegen Editie NL. "Maar een hondenlijn is veel te dun, die wordt niet gedetecteerd." En dan sluiten de deuren. Zodra de lift gaat bewegen wordt de riem steeds korter en stikt het dier.



Maar volgens hondentrainer Thierry Duval zijn er ook genoeg tips die de baasjes zelf kunnen opvolgen. "Ik ben geen fan van de lange uittrekbare riem", zegt hij tegen Editie NL. "Als de hond teruggaat uit de lift omdat hij bijvoorbeeld een andere hond of speeltje ziet, dan heb je geen controle meer door de lange lijn. Doe daarom altijd een korte riem om."



Ook Van Vliet adviseert een korte riem te gebruiken. "Vaak zijn die wat dikker waardoor de deuren niet zullen sluiten en de hond alsnog de lift in kan."



Verder is het volgens hondentrainer Duval van belang om ervoor te zorgen dat je de aandacht hebt van je hond bij het instappen. "Zorg er desnoods met een beloning voor dat hij bij jou blijft en dat de riem kort is. Loop vervolgens helemaal door tot het einde van de lift en zorg dat de hond gaat zitten. Het baasje kan dan voor de hond gaan staan zodat het dier nog tegengehouden kan worden."

Reacties

19-10-2024 12:58:32 BatFish









Die lange oprolbare hondenlijnen moeten sowieso verboden worden. Het aantal keren dat ik vol in de remmen moest omdat een stupide rotkeffertje het fietspad op rent, bijna tussen mijn spaken komend, is niet te tellen. Meestal met een debiel grijnzende eigenaar die mij verzekert dat ik niet bang voor hem hoef te zijn. Ik ben er van overtuigd dat de lengte van de honden riem invers correlleert met het IQ van de eigenaar.

19-10-2024 13:49:11 Emmo









@BatFish : Ik zal het doorgeven aan mijn voormalige buurvrouw. Die gebruikt ook zo'n lijn.

