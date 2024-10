Oliedomme influencer trekt verkeerde vlaggen van restaurant tijdens anti-Israël tirade

Het is een trend geworden: het bashen van alles wat met Israël en joden te maken heeft door pro-Palestijnse aanhangers. Een mening verkondigen is niet genoeg en dus moeten er dingen gesloopt worden, zoals deze nationale vlaggen van een restaurant: ze dacht namelijk dat het de Israëlische vlag was."You know damn well there's a genocide. You know there's a genocide. Now stop it. I'm taking this shit down. I'm going to leave this one. Take this one down right here. What are they going to do? They can't do nothing. I don't stand for it. I don't stand for it."Lang heeft ze waarschijnlijk niet heel lang op school gezeten, want even later wordt ze door het verbaasde personeel van het restaurant gewezen op het feit dat hier om de Griekse vlag gaat."Oh, I thought it was Israel. My bad. Really? Yeah. Oh shit. My bad."