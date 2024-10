Ontslag op staande voet na verzilveren 'gevonden' statiegeldbon

Een caissière van een supermarkt is haar baan verloren omdat zij een statiegeldbon van nog geen 8 euro wegnam en incasseerde. Volgens de vrouw had zij het bonnetje gevonden, maar dat gelooft haar werkgever niet. Hoewel het gaat om een gering bedrag, geeft de rechter groen licht voor het ontslag.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland.



De vrouw werkte sinds de zomer van 2018 voor de supermarkt, eerst als vakkenvuller, later ook als caissière. Daaraan kwam dit jaar een plotseling einde nadat haar werkgever begin juni vaststelde dat de vrouw na sluitingstijd een statiegeldbon had verzilverd bij het afrekenen van haar eigen boodschappen.



Uit onderzoek zou zijn gebleken dat zij de bon van een klant tijdens haar dienst aan de servicebalie niet had gescand, maar in haar eigen zak had gestoken en verzilverd. De supermarkt ontsloeg de vrouw op staande voet, zonder haar een cent aan ontslagvergoeding mee te geven. Ook kreeg de vrouw een winkelverbod en werd opgenomen op een zwarte lijst voor winkelpersoneel.



De caissière nam daarmee geen genoegen en stapte naar de rechter. Volgens haar had zij de statiegeldbon gevonden en na haar dienst bij het afrekenen van wat boodschappen gebruikt. Zij stelde dat dit wel vaker gebeurde met gevonden bonnen. Voor de rechter eiste zij haar baan terug en achterstallig salaris, of een trits ontslagvergoedingen en betaling van haar nog uitstaande vakantiedagen. Ook wilde zij de opheffing van het winkelverbod en de verwijdering uit de zwarte lijst.



Voor de rechter benadrukte de werkgever een zogenoemd zerotolerancebeleid te hanteren met betrekking tot diefstal. Dat betekent dat zelfs het kleinste vergrijp al kan leiden tot een ontslag. In de bedrijfsregels staat dat ook duidelijk omschreven, zodat werknemers van dat beleid op de hoogte zouden moeten zijn.

Uit de gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Utrechtse kantonrechter de werkgever gelijk geeft. De rechter erkent weliswaar dat het statiegeldbonnetje 'een geringe waarde vertegenwoordigde', maar oordeelt dat het ontslag toch in stand moet blijven.



Volgens de kantonrechter staat vast dat de statiegeldbon niet het eigendom van de vrouw was. "Gelet hierop had zij reeds moeten begrijpen dat zij de emballagebon niet mocht toe-eigenen en verzilveren voor eigen gewin", aldus de uitspraak.



Van doorslaggevend belang voor het oordeel is, dat de werkgever een helder zerotolerancebeleid hanteert. Zo staat in de bedrijfsregels duidelijk dat gevonden voorwerpen - waaronder statiegeldbonnen - altijd ingeleverd moeten worden bij de leidinggevende.



Dat betekent dat de caissière haar baan niet terugkrijgt en kan fluiten naar de geëiste ontslagvergoedingen en achterstallige vakantiedagen. Ook het winkelverbod en de opname op de zwarte lijst blijven in stand. Bovendien moet de vrouw opdraaien voor 949 euro aan proceskosten van haar voormalige werkgever.

