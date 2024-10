Chinese dierentuin houdt bezoekers voor de gek: walvishaai blijkt robot

Het themapark Xiaomeisha Ocean World in het Chinese Shenzhen heeft bakken kritiek gekregen. De walvishaai die bezoekers er dachten te gaan bewonderen bleek hartstikke nep. Het was een robot.Het park in Zuidoost-China is pas sinds 1 oktober open, maar mensen hadden dus vrij snel door dat de haai fake was. De reactie van de dierentuin is dat de handel in walvishaaien illegaal is en dat het wreed zou zijn om zo'n dier gevangen te houden. Dus gaf het park naar eigen zeggen miljoenen Chinese yuans uit om de robot te laten bouwen.Het doel zou zijn om aandacht te trekken voor het beschermen van de haai. Het zou nooit de bedoeling zijn geweest om mensen voor de gek te houden. Toch zijn velen teleurgesteld en boos. Ze willen hun geld - de entree is 35 euro - graag terug.Dierenparken in China hebben wel vaker de neiging om nepdieren in hun dierentuin te zetten. Zo waren er eerdere jonge chowchow-honden zwart-wit geverfd. Die moesten doorgaan voor panda's.