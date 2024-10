Rotterdamse straat vol kokend water na sinkhole, auto deels weggezakt

Het zal je maar gebeuren: je parkeert je auto, en het volgende moment zakt het voertuig langzaam weg. In de Rotterdamse wijk Crooswijk werd dat voor iemand woensdag realiteit. Door een lek in de stadsverwarming ontstond er rond 10.30 uur aan de Boezemsingel een sinkhole. De voorkant van de geparkeerde auto verdween in het gat in de weg. In de rest van de straat kwam kokend heet water omhoog, wat zorgde voor flink wat stoom in de buurt.Omstanders laten aan Rijnmond weten dat ze eerst dachten dat er brand was uitgebroken. Later bleek het echter te gaan om stoom die vrijkwam door het waterlek. "Het lijkt wel een sauna hier," aldus een omwonende die langs het lek liep.Omdat door het lek in de stadsverwarming heet water over de straat stroomt, is de weg tijdelijk afgezet. Hulpdiensten en medewerkers van het nutsbedrijf waren snel ter plaatse om de situatie te onderzoeken en te repareren.Medewerkers van het nutsbedrijf wisten uiteindelijk het lek te dichten, maar de schade aan de weg en de ingezakte auto blijft voorlopig zichtbaar. Het is nog niet duidelijk hoe lang de reparaties gaan duren en wanneer de straat weer volledig toegankelijk zal zijn.