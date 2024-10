Strand bij Sydney ontruimd vanwege mysterieuze zwarte ballen

Het klinkt als het begin van een sf-thriller: een populair strand in Sydney wordt plotseling ontruimd vanwege zwarte ballen die uit het niets aan de kust zijn verschenen. Maar dit is de realiteit aan Coogee Beach, waar sinds dinsdagmiddag niemand meer een duik kan nemen.“De reddingsbrigade sloeg alarm toen er 'mysterieuze, zwarte rommel, in de vorm van ballen werd aangetroffen, over de hele lengte van het strand”, meldt het lokale bestuur van City of Randwick. Wat deze duistere objecten precies zijn, blijft voorlopig een mysterie. “Op dit moment is onduidelijk wat het materiaal is. Maar het kan gaan om ’teerballen’, die ontstaan als olie met water en afval in contact komt. Dat is doorgaans het gevolg van een olielek.”De milieudienst heeft inmiddels stalen genomen om het materiaal te onderzoeken, en er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de zwarte ballen veilig te verwijderen. In de tussentijd mogen strandgangers Coogee Beach niet op. Voorlopig lijkt het erop dat de omliggende stranden gespaard zijn gebleven, maar inspecties zijn in volle gang.Een teerbal is eigenlijk een klompje aardolie dat door de oceaan heeft gereisd en onderweg allerlei rommel heeft verzameld, legt Louise Morris, campagnemanager olie en gas bij de Australian Marine Conservation Society, uit aan The Guardian."Het is een vorm van fossiele brandstofvervuiling die, omdat het extreem kleverig is, alles oppikt wat in zee ronddrijft en ermee in aanraking komt", zegt Morris. Wanneer er bijvoorbeeld olie vrijkomt bij een boorplatform, wordt de olie door golven en stromingen rondgezwiept in de oceaan, waar het begint samen te klonteren. "Hoe meer het zich aan andere materialen hecht, hoe meer het verhardt en condenseert.""Door dit proces van rondspoelen in de oceaan krijgen teerballen vaak een bolvorm", aldus Morris. Sommige zinken uiteindelijk naar de bodem van de zee, terwijl anderen met meer lucht erin blijven drijven en zo de kans krijgen om op stranden aan te spoelen.Het is niet ongebruikelijk dat teerballen aanspoelen aan de kust. De Golf van Mexico, bijvoorbeeld, heeft natuurlijke olielekken en daar spoelen vaak teerballen aan die er 'wat meer uitzien als pannenkoeken', volgens onderzoeker Dr. Sharon Hook. "Maar normaal gesproken kom je niet ineens honderden van die ballen tegelijk tegen."