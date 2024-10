Deodorant veroorzaakt smog in huis, die net zo erg kan zijn als in de stad

Deodorant bestaat uit honderden stoffen die onze zweetgeur moeten maskeren. En die zijn vermoedelijk veel slechter voor de luchtkwaliteit dan gedacht.

Een studie, geleid door onderzoekers van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) in Zwitserland, heeft de emissies van een handvol populaire persoonlijke verzorgingsproducten in detail onderzocht en gekeken naar de reacties die ze ondergaan in een typische binnenomgeving.

Meer dan 200 verschillende soorten vluchtige organische stoffen (VOS) werden geïdentificeerd in concentraties van enkele deeltjes per miljoen. Hoewel de overgrote meerderheid van de verbindingen als onschadelijk kan worden beschouwd, vooral bij lage concentraties, reageerden enkele stoffen met elkaar om mogelijk wél schadelijke aerosolen te vormen.



"Sommige moleculen 'nucleëren' – met andere woorden, ze vormen nieuwe deeltjes die kunnen samenklonteren tot grotere ultrafijne deeltjes die effectief in onze longen kunnen neerslaan", zegt EPFL-ingenieur Dusan Licina. "Mijns inziens begrijpen we de gezondheidseffecten van deze vervuilende stoffen nog niet volledig, maar ze kunnen schadelijker zijn dan we denken, vooral omdat ze dicht bij onze ademzone worden aangebracht. Dit is een gebied waar nieuwe toxicologische studies nodig zijn."

Veel moderne huizen en kantoren hebben minstens één of twee bronnen van het zuurstofmolecuul ozon (O3), dat vaak wordt uitgestoten door printers en kopieermachines, en ironisch genoeg door luchtreinigers. Zelfs in ruimtes zonder ozonproducerende apparatuur zullen veel vervuilende stoffen in zonlicht reageren om ozon te genereren, dat vervolgens via ramen en ventilatiesystemen naar binnen komt.

Om de volledige omvang van potentiële vervuilende stoffen te bepalen die worden gecreëerd door reacties tussen ozon en de VOS in persoonlijke verzorgingsproducten, kochten Licina en zijn team monsters van een deodorantbodyspray, handlotion, deodorantroller, parfum en droogshampoo-haarspray en voerden ze twee verschillende soorten experimenten uit.

De eerste tests evalueerden simpelweg de emissies van elk product dat werd aangebracht op een persoon die in een gesimuleerde binnenomgeving stond, of op een doek die een uur in de kamer bleef liggen. De tweede reeks tests introduceerde ozon met een snelheid van ongeveer 35 tot 40 deeltjes per miljard en mat de resultaten van eventuele reacties met de emissies van elk persoonlijk verzorgingsproduct.



In alle gevallen, behalve één – de deodorantroller – werd letterlijk een ‘smog’ van deeltjes gecreëerd. Verontrustend was dat de groeisnelheid van de deeltjes aanzienlijk hoger was dan wat studies doorgaans rapporteren voor de luchtkwaliteit buitenshuis in stedelijke of afgelegen gebieden.

Gezien de groeiende zorgen over de invloed die fijnstof op onze gezondheid kan hebben, zouden alarmbellen moeten afgaan als we beseffen dat we vergelijkbare vervuiling kunnen genereren elke keer dat we ons haar doen of een lekker parfum opspuiten.

"Ik weet dat dit moeilijk is om te horen, maar we zullen onze afhankelijkheid van deze producten moeten verminderen of, indien mogelijk, kiezen voor meer natuurlijke alternatieven die geurstoffen bevatten met een lage chemische reactiviteit", zegt Licina.

