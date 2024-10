Rus gered na twee maanden dobberen in bootje, broer en neefje dood

Een 46-jarige Rus is gered nadat hij ruim 2 maanden had rondgedreven op een bootje in de Zee van Ochotsk. Op de rubberen opblaasboot werden ook de lichamen van zijn broer en 15-jarige neefje gevonden.



Volgens de Russische nieuwssite Ria Novosti was het drietal op 9 augustus vertrokken om walvissen te spotten. Toen ze niet terugkwamen en er geen communicatie meer was, werd dagenlang door reddingswerkers gezocht, maar zonder resultaat. De Zee van Ochotsk ligt ten oosten van Rusland en is bijna 1,5 miljoen vierkante kilometer groot.



Gisteravond werd de boot 1000 kilometer van de vertrekplaats op het eiland Sachalin gevonden door een vissersboot. Op beelden is te zien dat de overlevende een reddingsvest draagt en om hulp vraagt. Volgens de eigenaar van de vissersboot was de man 'dun, maar bij bewustzijn'. Zijn arts zegt vandaag dat de toestand van de man 'min of meer stabiel' is.

