Utrechtse kat Pelle bedolven onder dikke laag cement

De dierenambulance in Utrecht kreeg gisteren een bijzonder telefoontje: een voorbijganger vond een kat, bedolven onder een laag cement. De kat, Pelle, werd opgehaald en naar de dierenarts gebracht.De dierenambulance plaatste foto's van de onfortuinlijke kat op Facebook. "Het kostte wel wat tijd, maar gelukkig hebben we al het cement af kunnen spoelen", vertelt medewerker Liselott Oskam aan RTV Utrecht.De kat werd gevonden in een straat waar huizen worden gerenoveerd en was waarschijnlijk in net gestort cement gelopen. "Het gebeurt wel eens dat er een met zijn pootjes doorheen loopt, maar helemaal onder gebeurt niet zo vaak", zegt Oskam.Pelle mocht van geluk spreken dat het cement op zijn vacht nog nat was, omdat het anders een stuk lastiger was geweest om hem schoon te maken. Hij kwam er met een oogzalfje vanaf, want de dierenarts maakte zich nog wel zorgen over het oog van Pelle.Pelle is inmiddels weer thuis bij zijn baasjes en heeft niets overgehouden aan dit avontuur.